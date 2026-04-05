ग्वालियर के सर्राफा बाजार में 'अनोखी' चोरी, पलक झपकते ही महिलाओं ने हाथ किया साफ, कीमती सोना छोड़ चुरा ले गईं नकली गहने

Gwalior Jewelry Shop Theft: ग्वालियर के मोर बाजार में स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर हुई अनोखी चोरी ने सभी को हैरान कर दिया. दो महिलाएं दो बच्चियों के साथ ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचीं और बेहद शातिर अंदाज में वारदात को अंजाम दिया. खास बात यह रही कि उन्होंने दुकान में मौजूद महंगे सोने-चांदी के गहनों को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि केवल नकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही चोरी कर ली. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके बाद मामला सामने आया और व्यापारी भी चौंक गया.

यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सर्राफा स्थित एक ज्वेलर्स की है. मिली जानकारी के मुताबिक, उस समय दुकान संचालक अन्य ग्राहकों को ज्वेलरी दिखाने में व्यस्त थे. इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों महिलाएं अपनी बच्चियों के साथ दुकान में बैठ गईं और गहने देखने के बहाने कर्मचारी से बातचीत करने लगीं. धीरे-धीरे उन्होंने माहौल को सामान्य बनाते हुए अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया, ताकि किसी को उन पर शक न हो सके और वे आसानी से चोरी कर सकें.

कुछ गहने कर दिए गायब

दुकान की महिला कर्मचारी को बातों में उलझाकर महिलाओं ने उसका ध्यान पूरी तरह भटका दिया. इसी दौरान उन्होंने चुपचाप कुछ आर्टिफिशियल गहने गायब कर दिए. इस पूरी घटना में दोनों बच्चियां भी सक्रिय भूमिका निभाती नजर आईं, जो गहनों को देखने और छूने के बहाने उन्हें छिपाती रहीं. कुछ ही मिनटों में सभी आरोपी बिना कोई सामान खरीदे दुकान से बाहर निकल गए. उस समय किसी को भी इस चोरी का अंदाजा नहीं हुआ और सब कुछ सामान्य लगता रहा.

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सीसीटीवी में कैद घटना

बाद में जब दुकान संचालक ने रात में स्टॉक चेक किया तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी कम मिली, जिससे उन्हें शक हुआ. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें पूरी वारदात साफ दिखाई दी. फुटेज में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने केवल नकली गहनों को ही निशाना बनाया. व्यापारी ने राहत की सांस ली क्योंकि असली गहने सुरक्षित थे. मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं कराई गई. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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