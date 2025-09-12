Breaking News: ग्वालियर में युवक ने लड़की को मारी गोली, पुलिस को देख तान दी पिस्टल, ऐसे किया सरेंडर

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने दिन दहाड़े एक युवती की गोली मारकर दी. यह घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रूप सिंह स्टेडियम के पास की है. जहां युवक ने युवती पर कई राउंड फायरिंग की. इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बहुत मुश्किल से आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है. लड़की को चार से पांच गोली लगी है. जिसे अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है. फिलहाल लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है.

दरअसल, युवती को गोली चलाने के बाद युवक वहां से भागा नहीं. बल्कि, युवती के पास ही पिस्टल लेकर बैठ गया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. जब पुलिस युवक को पकड़ने की कोशिश की तो वह पिस्टल तान दी और खुद को मारने की धमकी देने लगी. जिसके बाद तनाव का माहौल बन गया.

आनन-फानन में पुलिस बहुत मुश्किल के साथ युवक के पास पहुंची और उसे गिरफ्तार करके थाने ले गई. खबर लिखे जाने तक इस घटना के पीछे की असल वजह नहीं पता चल सका है. आरोपी युवक से पूछताछ के बाद ही मामले का खुलासा होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

खबर पर अपडेट जारी है....

रिपोर्ट- करतार सिंह राजपुत, जी मीडिया, ग्वालियर