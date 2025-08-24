Gwalior News: लव मैरिज से तिलमिलाए परिजन!दामाद की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां बेलगढ़ा थाना क्षेत्र के हरसी गांव में एक युवक को प्रेम विवाह करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी. 19 अगस्त को जब वह अपनी पत्नी के साथ गांव लौटा, तो लड़की के परिजनों और पड़ोसियों ने उस पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन छह दिन तक ज़िंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद उसकी मौत हो गई. युवक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है.

युवक की बेरहमी से हत्या

दरअसल, बेलगढ़ा थाना क्षेत्र स्थित हरसी गांव में प्रेम विवाह करने वाले युवक ओमप्रकाश बाथम को अपनी जान गंवानी पड़ी. उसने एक साल पहले गांव की ही शिवानी झा से शादी की थी. 19 अगस्त को पत्नी के साथ गांव लौटने पर लड़की के परिजनों और पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें ओमप्रकाश और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. छह दिन बाद अस्पताल में ओमप्रकाश की मौत हो गई. पुलिस ने शिवानी की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

जानिए पूरा मामला

बताया जा रहा है कि लड़की के परिवार वालों को प्रेम विवाह पसंद नहीं था. लड़की के परिवार वालों ने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर लड़के की लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई की और उसकी हत्या कर दी. दरअसल उसने 1 साल पहले गांव में ही शिवानी झा नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया था. तब से लड़का ओमप्रकाश बाथम और उसकी पत्नी शिवानी डबरा में रह रहे थे. 19 अगस्त को ओमप्रकाश एक साल बाद अपनी पत्नी के साथ अपने गांव आया था. इसी दौरान लड़की पक्ष के लोगों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने उस समय ओमप्रकाश की पत्नी शिवानी की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया.

पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

आरोपियों में द्वारिका प्रसाद झा, राजू झा, उमा ओझा और संदीप शर्मा शामिल हैं. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. युवक की पत्नी शिवानी ने कहा कि उसके पिता, भाई, मां और मोहल्ले के लोगों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी है. उसके पति की हत्या करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

रिपोर्ट-करतार सिंह राजपूत

