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ग्वालियर में गुंडागर्दी! खाना पैक कराने गए युवक को होटल स्टाफ ने बेरहमी से पीटा, लात-घूसों से धुना

ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह कंपू इलाके में खाना पैक करवाने गए एक युवक के साथ होटल के मालिक और कर्मचारियों ने कथित तौर पर मारपीट की. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 26, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:40 AM IST
ग्वालियर में गुंडागर्दी! खाना पैक कराने गए युवक को होटल स्टाफ ने बेरहमी से पीटा, लात-घूसों से धुना

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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