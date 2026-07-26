ग्वालियर में गुंडागर्दी! खाना पैक कराने गए युवक को होटल स्टाफ ने बेरहमी से पीटा, लात-घूसों से धुना

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दबंगई का एक नया मामला सामने आया है, जहां होटल के कर्मचारियों और मालिक ने खाना पैक करवाने आए एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की. जानकारी के मुताबिक, चिटनिस की गोठ का रहने वाला युवक होटल पर खाना पैक कराने पहुंचा था. ऑर्डर मिलने में देरी को लेकर होटल संचालक के साथ उसकी कहासुनी हो गई. आरोप है कि जब विवाद बढ़ा, तो होटल मालिक और उनके कर्मचारियों ने करण को घेर लिया और लात-घूंसे मारकर बेरहमी से उसकी पिटाई की. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कथित तौर पर युवक के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है. पीड़ित की शिकायत के आधार पर माधवगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
खाना पैक कराने गए युवक को होटल स्टाफ ने बेरहमी से पीटा
पुलिस के मुताबिक चिटनिस की गोठ का रहने वाला करण शाक्य शनिवार रात ईदगाह कंपू इलाके के एक लोकल होटल में खाना पैक करवाने गया था. ऑर्डर देते समय करण और होटल चलाने वाले के बीच बहस हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि होटल चलाने वाले और उसके स्टाफ ने आपा खो दिया और करण को घेर लिया. इसके बाद आरोपियों ने युवक पर लात-घूंसे बरसाए और बुरी तरह पीटा. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें आरोपियों की गुंडागर्दी साफ दिख रही है. जब होटल के कर्मचारी उस युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे, तो वहां मौजूद एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल फोन पर पूरी घटना का वीडियो बना लिया.
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
घटना के बाद पीड़ित करण शाक्य ने तुरंत माधौगंज थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो की मदद से आरोपी होटल संचालक और उसके कर्मचारियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!