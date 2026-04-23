Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3190092
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

मशहूर होने की चाहत में बना अपराधी, रील बनाते समय चली गोली, पुलिस ने फैजान को दबोचा

Gwalior News: ग्वालियर में रील बनाने की सनक दो युवकों को महंगी पड़ गई. अवैध पिस्टल से वीडियो शूट करते समय चलाई गई गोली हवा में जाने के बजाय पानी की टंकी से टकराकर घर में सो रहे एक व्यक्ति को जा लगी. पुलिस ने मुख्य आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 23, 2026, 05:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gwalior Crime News
Gwalior Crime News

Gwalior Crime News: ग्वालियर में रील बनाने का फितूर युवको को भारी पड़ गया. दो युवको ने पिस्टल से गोली चलाने का वीडियो शूट करने की सनक में फायर किया. गोली हवा में जाने की जगह पानी की टंकी से टकराकर घर में सो रहे राजेन्द्र शाक्य के हाथ में जा लगी. वारदात के दो दिन बाद पुलिस ने एक आरोपी फैजान को पकड़ लिया है. जबकि दूसरा नाबालिग आरोपी पिस्टल समेत फरार हो गया है. जिसकी पुलिस तलाश कर कार्रवाई में जुट गई हैं.

दअरसल, ग्वालियर के शिवनगर घोसीपुरा निवासी 35 साल के राजेन्द्र शाक्य ने जनकगंज थाना पुलिस से शिकायत कर बताया कि वह रविवार की दोपहर घर में सो रहे थे. तभी अचानक हाथ में गोली आकर धंसी. उन्हें लगा कि किसी ने जान से मारने की नीयत से फायर किया है. लेकिन बुधवार को वारदात का खुलासा हुआ तो कहानी चौंकाने वाली निकली. 

कहां से मिली थी पिस्तौल ?
जनकगंज थाना पुलिस ने 19 साल के फैजान खान निवासी शिवनगर को राउंडअप किया. जिससे पूछताछ की तो फैजान ने बताया कि वह और उसका नाबालिग दोस्त को सत्यनारायण की टेकरी पर अवैध पिस्टल पड़ी मिली थी. दोनों ने पिस्टल से फायर करने का वीडियो बनाकर रील बनाने का प्लान बनाया था. दोनों ने सोचा था कि गोली हवा में जाएगी और वीडियो वायरल होगा. लेकिन गोली टंकी से टकरा गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
कुछ देर बाद पता चला कि टंकी के पास रहने वाले राजेन्द्र को गोली लगी है तो दोनों डरकर भाग गए. राजेन्द्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी जान खतरे से बाहर है पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया है. दूसरे नाबालिग की तलाश जारी है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि पिस्टल टेकरी पर कैसे पहुंची और किसकी है. दूसरे नाबालिग आरोपी के पकड़े जाने पर हथियार के सोर्स का खुलासा होगा.

पुलिस ने किया मामला दर्ज
वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमला करने की धाराओं मे मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हथियारों का इस्तेमाल न करें. रील बनाने के चक्कर में लोगों की जान जोखिम में डालना गंभीर अपराध है. वही पुलिस फरार नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gwalior news

Trending news

gwalior news
मशहूर होने की चाहत में बना अपराधी, रील बनाते समय चली गोली, पुलिस ने फैजान को दबोचा
sehore news
सावधान! कहीं आप भी तो नहीं ले रही होम लोन, सीहोर का मामला आपके उड़ा देगा होश
Mohan Yadav
सागर में 58.46 करोड़ की लागत के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन
Vidisha News in Hindi
दो विवाहित महिलाओं को हुआ एक-दूसरे से प्यार, एक ने तो पहले ही कर रखी है 3 शादियां
MP Board News
एमपी में 10वीं-12वीं की दूसरी परीक्षा की तारीख बढ़ी, जानिए कब-कैसे करें आवेदन
Panna news
भगवान की जमीन का सौदा! पन्ना में मंदिर ट्रस्ट की करोड़ों की संपत्ति की बिक्री रद्द
dhar news hindi
मौत का साया बनकर गांव में खुलेआम घूम रहा था तेंदुआ, 2 दिन बाद हुआ रेसक्यू
Indore News Hindi
दूल्हे के गेटअप में शिकायत लेकर पहुंचा था कलेक्टर ऑफिस, खुद पर ही उल्टा पर गया दांव
Chhindwara News
अचानक कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगी महिला, लोगों को काटने के लिए दौड़ी, हालत गंभीर
Mohan Yadav
किसानों की जमीन लेने पर मिलेंगे 4 गुना दाम, CM मोहन यादव ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला