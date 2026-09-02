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ग्वालियर में दोस्त ही निकले आस्तीन के सांप! पैसों के लेन-देन में किया युवक का अपहरण, पत्नी से मांगी फिरौती

Gwalior News: ग्वालियर के तानसेन नगर में दो दोस्तों ने एक युवक का अपहरण कर लिया और उसकी पत्नी से ₹3 लाख की फिरौती मांगी. घबराई हुई पत्नी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोबाइल लोकेशन का पता लगाया और युवक को सुरक्षित बचा लिया.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 02, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:16 PM IST
ग्वालियर में दोस्त ही निकले आस्तीन के सांप! पैसों के लेन-देन में किया युवक का अपहरण, पत्नी से मांगी फिरौती

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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