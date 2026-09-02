ग्वालियर में दोस्त ही निकले आस्तीन के सांप! पैसों के लेन-देन में किया युवक का अपहरण, पत्नी से मांगी फिरौती

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के तानसेन नगर इलाके में दोस्ती को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक युवक का उसके ही दो परिचित दोस्तों ने अपहरण कर लिया. तानसेन नगर के रहने वाले वीरू करण, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, सोमवार को अपने घर पर थे. तभी उसके परिचित शिवपुरी निवासी अरुण बंजारा और उसका रिश्तेदार वरुण बंजारा घर पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए. कुछ देर बाद वीरू की पत्नी के मोबाइल पर एक मैसेज आया. उसमें बताया गया कि उसके पति का अपहरण कर लिया गया है और उसे छुड़ाने के लिए 3 लाख रुपये की फिरौती देनी होगी. मैसेज मिलते ही पत्नी घबरा गई और उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी.