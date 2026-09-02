ग्वालियर में दोस्त ही निकले आस्तीन के सांप! पैसों के लेन-देन में किया युवक का अपहरण, पत्नी से मांगी फिरौती

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के तानसेन नगर इलाके में दोस्ती को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक युवक का उसके ही दो परिचित दोस्तों ने अपहरण कर लिया. तानसेन नगर के रहने वाले वीरू करण, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, सोमवार को अपने घर पर थे. तभी उसके परिचित शिवपुरी निवासी अरुण बंजारा और उसका रिश्तेदार वरुण बंजारा घर पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए. कुछ देर बाद वीरू की पत्नी के मोबाइल पर एक मैसेज आया. उसमें बताया गया कि उसके पति का अपहरण कर लिया गया है और उसे छुड़ाने के लिए 3 लाख रुपये की फिरौती देनी होगी. मैसेज मिलते ही पत्नी घबरा गई और उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी.
पैसों के लेन-देन में किया युवक का अपहरण
पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और मोबाइल लोकेशन का पता लगाना शुरू किया. लोकेशन शिवपुरी के जंगलों में मिली. पुलिस ने वहां छापा मारा और वीरू को सुरक्षित छुड़ा लिया. मौके से एक आरोपी वरुण बंजारा को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा. थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा ने बताया कि अपहरण करने वाले और पीड़ित एक-दूसरे को जानते थे. पैसों के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया. फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.
पत्नी से मांगी 3 लाख की फिरौती
पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी वीरू करण को उसके घर से अरुण बंजारा और वरुण बंजारा नाम के दो परिचित दोस्त ले गए थे. उसी शाम वीरू की पत्नी के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें उसे छोड़ने के बदले ₹3 लाख की फिरौती मांगी गई थी. परेशान पत्नी ने पुलिस को सूचना दी. मोबाइल लोकेशन का पता लगाने पर पुलिस को पता चला कि वह युवक शिवपुरी के जंगलों में है. पुलिस की एक टीम ने छापा मारा और वीरू को सुरक्षित बचा लिया.
भिंड में किराना व्यापारी का अपहरण
वहीं, भिंड में स्कॉर्पियो से आए कुछ बदमाशों ने भीड़-भाड़ वाले सदर बाजार में एक किराना व्यापारी को उसकी दुकान से खींचकर जबरदस्ती अगवा कर लिया. देर शाम व्यस्त बाजार में हुई इस घटना की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और सदर बाजार में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. अपहरण की सूचना मिलते ही देहात थाना, सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर टीम हरकत में आ गई और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस की तत्परता से कुछ ही घंटों में नीलेश को सुरक्षित बचा लिया गया. इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.
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