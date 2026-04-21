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मामी को था भांजे से प्यार, पति के साथ रहने में आती थी शर्म; रास्ते का काटा बने रहे हसबैंड को पत्नी ने किया REST IN PEACE!

mp news: हरदा जिले से रिश्ते को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां भांजे के प्यार में पागल मामी ने अपने ही पति को अपने प्यार के खातिर रास्ते से हटा दिया. पत्नी को अपने इस अपराध का जरा भी अफसोस नहीं है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:28 PM IST
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सांकेतिक फोटो
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harda crime news: मध्य प्रदेश के हरदा जिले से रिश्ते को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां भांजे के प्यार में पागल मामी ने अपने ही पति को अपने प्यार के खातिर रास्ते से हटा दिया. पति की मौत का मामी को बिल्कुल भी अफसोस नहीं है. उलटा वो अपनी आजादी का जश्न मना रही है. जानकारी के अनुसार भांजा और मामी लंबे समय से अवैध संबंध में थे और साथ जिंदगी गुजारने के लिए दोनों ने ही मृतक को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था.

मुझे अफसोस नहीं बल्कि खुशी है...
पुलिस गिरफ्त में आए मामा-भांजे से जब पुलिस ने पूछताछ की तो क्षमा बाई( मामी ) ने कहा कि उसे उसके पति के मौत का बिल्कुल भी गम नहीं है. वो खुश है कि उसे आजादी मिली है. उसने आगे कहा कि अगर उसका पति जिंदा होता तो उसके प्यार के लिए और घातक होता. वारदात से पहले मामी -भांजे फरार हो गए थे. मृतक को जब उसकी पत्नी के अवैध संबंध के बारे में भनक लगी तो उसने इसका विरोध किया. नाराजगी जाहिर करने पर मृतक और उसकी पत्नी के बीच विवाद बढ़ गया जिसका आखिरी में खौफनाक अंत हुआ है. 

मामी ने प्रेमी के साथ रची पूरी प्लानिंग
जानकारी के अनुसार, क्षमा बाई ने अपने प्रेमी भांजे को अपने पति की सारी डिटेल साक्षा की थी. मृतक के लोकेशन से लेकर हर छोटी जानकारी भांजे को दी गई थी जिसके बाद से वारदात को अंजाम दिया गया. मृतक को मौत के घाट उतारने के बाद भांजे ने मामी को कॉल कर कहा कि काम हो गया है. इसके बाद दोनों अक बार फिर फरार हो गए. 

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बेटे को दी गलत जानकारी
आरोपी मामी ने इधर अपने बेटे से पिता की मौत की झूठी कहानी सुनाई. उसने कहा कि उसके पिता की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है. बेटा जब मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता की लाश खून से लथपथ थी, सिर, दाहिनी आंख और मुंह पर गंभीर चोटें आई थी. पुलिस को इस घटना की जानाकारी दी गई. पुलिस  ने ध्यान दिया कि मौके पर ना ही मृतक की पत्नी है और न ही उसका भांजा. पुलिस को शक हुआ उन्होंने जब दोनों के फोन का डेटा मिलाया तो सारी पोल खुल गई. पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है. दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है वहीं पुलिस अगर इस वारदात से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है.

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