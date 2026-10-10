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हरदा में CM मोहन यादव ने बांटे रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र: स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिला कानूनी मालिकाना हक, आर्थिक रूप से हो रहे सशक्त

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 अक्टूबर को हरदा जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के हस्तांतरण विलेख के निष्पादन योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 के हितग्राहियों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र वितरित किए.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 10, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 01:33 PM IST
हरदा में CM मोहन यादव ने बांटे रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र: स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिला कानूनी मालिकाना हक, आर्थिक रूप से हो रहे सशक्त

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