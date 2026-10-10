/हरदा में CM मोहन यादव ने बांटे रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र: स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिला कानूनी मालिकाना हक, आर्थिक रूप से हो रहे सशक्त

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मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख हस्तांतरण योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत की और वर्ष 2026 के पात्र हितग्राहियों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र वितरित किए. इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी भूमि का कानूनी मालिकाना हक मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राम गोंदागांव के निर्भयदास और भैयालाल सहित कुल 10 हितग्राहियों को अपने हाथों से रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र सौंपे.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीणजन को उसकी जमीन का वैध अधिकार दिलाना है, जिससे उनकी संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा और वे सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ उठा सकेंगे. इसके साथ ही, सीएम ने जिला प्रशासन और अधिकारियों को भू-स्वामित्व से जुड़े रजिस्ट्री कार्यों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.
रजिस्ट्री पाने वाले हितग्राहियों ने व्यक्त की प्रसन्नता
इधर, रजिस्ट्री प्राप्त करने के बाद हितग्राहियों ने प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि अपनी भूमि का विधिवत मालिकाना हक मिलने से उन्हें अब बैंक से ऋण लेने में आसानी होगी, अपनी भूमि पर वे निर्भय होकर निर्माण एवं अन्य कार्य कर सकेंगे. उन्होंने सरकार की इस योजना की प्रशंसा की.
सीएम डॉ. यादव ने दिए ये निर्देश
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि भू-स्वामित्व के अंतर्गत रजिस्ट्री के कार्य में गति बढ़ाएं एवं पटवारियों को बताएं कि शासकीय कार्य निष्पादन में किसी के भी विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसमें वह राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निष्पादन अधिकारी घोषित हैं. रजिस्ट्री का निष्पादन अधिकार अभिलेख में उल्लेखित जानकारी के आधार पर ही किया जाएगा. किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व का निर्धारण अथवा नई जानकारी का सृजन नहीं किया जा रहा है.