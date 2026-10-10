/हरदा में CM मोहन यादव ने बांटे रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र: स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिला कानूनी मालिकाना हक, आर्थिक रूप से हो रहे सशक्त

मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख हस्तांतरण योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत की और वर्ष 2026 के पात्र हितग्राहियों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र वितरित किए. इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी भूमि का कानूनी मालिकाना हक मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राम गोंदागांव के निर्भयदास और भैयालाल सहित कुल 10 हितग्राहियों को अपने हाथों से रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र सौंपे.