CM मोहन यादव 20 हजार प्राइवेट स्कूलों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 489 करोड़, 8.45 लाख छात्रों को होगा फायदा; जानें क्या है योजना

MP News-सीएम मोहन यादव सोमवार को हरदा को बड़ा सौगात देंगे. हरदा जिले के खरिकिया में सीएम मोहन यादव राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों को 489 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे. इससे 8 लाख 45 हजार बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति होगी.
Right To Education-मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को हरदा जिले के खिरकिया दौरे पर रहेंगे. इस दौरान सीएम मोहन यादव शिक्षा के अधिकार अधिनियिम (Right to Education) के तहत 20 हजार 652 अशासकीय स्कूलों को 489 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक में ट्रांसफर करेंगे. प्रदेश के इन स्कूलों में नि:शुल्क अध्ययनरत बच्चों की वर्ष 2023-24 की 8 लाख 45 हजार बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति होगी.
हरदा को देंगे बड़ी सौगात
वहीं सीएम मोहन यादव विकास कार्यों का भूमि-पूजन, लोकार्पण और इस राशि से जन-कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी करेंगे. सबसे पहले सीएम खिरकिया के छीपाबड़ स्थित सियोन रे स्कूल पहुंचेगे, जहां वह राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राशि ट्रांसफर करेंगे. इसके बाद कई विकास कार्यों का भूमिपूजन लोकार्पण करेंगे.
8.50 लाख बच्चे पढ़ रहे निशुल्क
वर्तमान में मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लगभग 8 लाख 50 हजार बच्चे अशासकीय स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. मध्यप्रदेश में इसे साल 2011-12 लागू किया गया था. इस प्रावधान के तहत अब तक प्रदेशभर में 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं. वहीं राज्य सरकार 3 हजार करोड़ की फीस प्रतिपूर्ति कर चुकी है.
क्या है अधिनियम
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके नजदीक के विद्यालय में प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान है.
