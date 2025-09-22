नवरात्रि के पहले दिन दिखा चमत्कार! हरदा के इस पेड़ पर उभरी देवी-देवताओं की आकृतियां

Miraculous Tree of Harda: आज हम आपको हरदा के एक ऐसे चमत्कारी पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां नवरात्रि के दौरान पेड़ पर देवी-देवताओं की प्रतिमा उभरती है. आइए जानते हैं इस पेड़ के महत्व के बारे में...
हरदा । शारदीय नवरात्रि का पवित्र समय चल रहा है. भारत में मां दुर्गा के कई ऐसे पवित्र स्थान हैं, जहां कोई ना कोई चमत्कार हुआ है. जिसके प्रमाण आज भी देखने को मिलते हैं. इसी क्रम में आज हम आपको हरता में स्थित एक ऐसे पेड़ के चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां नवरात्रि के दौरान ईश्वरीय चमत्कार देखने को मिलता है.
दरअसल, हरदा जिले के सोडलपुर गांव का यह अद्भुत पेड़ लोगों की आस्था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि यह पेड़ हर साल नवरात्रि के समय विशेष रूप से मूर्तियों का आकार धारण करता है. इस अनोखी घटना को देखने के लिए आसपास के गांवों से भी लोग यहां पहुंचते हैं और इसे ईश्वर की लीला मानते हैं.
नवरात्रि के दौरान उभरती है आकृत्तियां
गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देता, बल्कि सनातन संस्कृति को भी जीवित रखने का संदेश देता हैय स्थानीय लोग मानते हैं कि यह पेड़ सनातन धर्म और प्रकृति दोनों की रक्षा का प्रतीक है. नवरात्रि के दौरान पेड़ पर उभरने वाले आकारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों जैसा माना जाता है. श्रद्धालु यहां पूजा-अर्चना कर मनोकामनाएं मांगते हैं.
ग्रामीणों का कहना है कि यह पेड़ आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण और आस्था की शक्ति दोनों का महत्व समझाने का कार्य कर रहा है. प्रशासन और वैज्ञानिक भले ही इस रहस्य की पड़ताल करें, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह पेड़ "आस्था और सनातन का प्रतीक" बन चुका है. सोडलपुर का यह अनोखा पेड़ अब गांव ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.
हरदा से अर्जुन देवड़ा की रिपोर्ट... जी मीडिया
