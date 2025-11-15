MP School Timing Change: बढ़ती ठंड के बीच बदला स्कूलों का टाइम! जानिए एमपी में अब कितने बजे से लगेंगी क्लास?

MP School Timing Change: मध्य प्रदेश में बढ़ती ठंड और गिरते तापमान के चलते हरदाल जिले में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे. बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से 17 अक्टूबर से नया टाइम लागू करने का निर्णय लिया गया है.
Harda School Time Change: मध्य प्रदेश में भी सर्दी धीरे-धीरे लगातार बढ़ रही है. सुबह के समय धुंध और ठंडी हवाओं के कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है. इसी को देखते हुए हरदा जिले में स्कूलों के टाइम में बदलाव किया गया है. शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद 17 अक्टूबर सोमवार से सभी स्कूल नए समय पर संचालित होंगे. बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.
शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में बताया गया है कि जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त, नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है. माध्यमिक शिक्षा मंडल से सम्बद्ध स्कूल भी इस बदलाव के दायरे में आ गए हैं. प्रशासन का कहना है कि कई दिनों से तापमान लगातार गिर रहा है और बच्चों को सुबह की ठिठुरन झेलना पड़ रही थी. ऐसे में अभिभावकों की मांग पर भी विभाग ने इस आदेश को मंजूरी दी है.
वहीं नए आदेश में कहा गया है कि नर्सरी से लेकर 8वीं तक की वे स्कूलें जो सुबह संचालित होती थीं, अब सुबह 9 बजे से शुरू होंगी. पहले बच्चे अंधेरे और ठंड में स्कूल पहुंचते थे, लेकिन अब बढ़ी ठंड को देखते हुए उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी. अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए समय बदला गया है. यह बदलाव 17 अक्टूबर 2025, सोमवार से लागू होगा और सभी स्कूलों को आदेश का पालन करना होगा.
जिले में तापमान लगातार गिर रहा है और सुबह की ठंड पिछले दिनों की तुलना में काफी बढ़ गई है. पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर एमपी के मौसम पर पड़ रहा है. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और जबलपुर संभाग में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. लोग सुबह–सुबह ठंडी हवाओं की वजह से घर से निकलने में भी परहेज कर रहे हैं. ऐसे माहौल में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए स्कूल टाइम बदलना जरूरी माना गया.
