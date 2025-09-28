Advertisement
Harda Dussehra 2025: मुस्लिम परिवार बना रहा 52 फीट ऊंचा रावण, दशहरे पर दिखेगी हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल

Harda Dussehra 2025: मध्य प्रदेश के हरदा में इस बार दशहरे पर 52 फीट ऊंचा रावण जलाया जाएगा, जिसे पिछले 40 सालों से एक मुस्लिम परिवार बना रहा है. यह परंपरा धार्मिक आस्था के साथ-साथ हिंदू-मुस्लिम एकता और सामाजिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश करती है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:34 PM IST
Harda Dussehra 2025: मुस्लिम परिवार बना रहा 52 फीट ऊंचा रावण
Harda Dussehra 2025: मुस्लिम परिवार बना रहा 52 फीट ऊंचा रावण

Harda Ravan Dahan: हरदा जिले में दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं. 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी पर्व बड़े धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाएगा. इस बार शहर के नेहरू स्टेडियम में 52 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन किया जाएगा. आयोजन समिति के अनुसार इस बार का दशहरा हरदा के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इसकी तैयारियां सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक बन रही हैं.

सबसे दिलचस्प बात यह है कि रावण का पुतला एक मुस्लिम परिवार बना रहा है. पिछले 40 वर्षों से शेख परिवार यह परंपरा निभा रहा है. परिवार के आठ सदस्य हर साल मिलकर पूरे मनोयोग से रावण का पुतला तैयार करते हैं. ताहिर शेख बताते हैं कि यह सिर्फ काम नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है. बारिश हो या धूप, उनकी मेहनत से हर साल रावण तैयार होता है.

असली भारत की पहचान
हरदा का यह दशहरा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भाईचारे की मिसाल है. हिंदू-मुस्लिम समुदाय मिलकर इस पर्व को मनाते हैं. बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण दहन हर साल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है. स्थानीय लोग भी इस परंपरा को लेकर बेहद गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि यही असली भारत की पहचान है.

सामाजिक एकता का संदेश
आयोजकों का कहना है कि यह उत्सव धार्मिक सीमाओं से परे सामाजिक एकता का संदेश देता है. 52 फीट ऊंचे रावण को देखने के लिए हजारों लोग स्टेडियम में इकट्ठा होंगे. यह पर्व न केवल विजयादशमी की धार्मिक महिमा को दर्शाता है, बल्कि हरदा की धरती पर हिंदू-मुस्लिम एकता की अनूठी कहानी भी कहता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "हरदा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

