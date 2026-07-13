/पेंशन निकालने पहुंचे देवर-भाभी, खाते में अरबों की रकम देख उड़ गए होश; MP का यह मामला बना चर्चा का विषय

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के हरदा जिले के देवपुर गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक आदिवासी परिवार के देवर और भाभी के बैंक खातों में अचानक अरबों रुपये आ जाने से हड़कंप मच गया. परिवार तब हैरान रह गया जब वे बुढ़ापा पेंशन और मजदूरी के पैसे निकालने गए और पाया कि खातों में लगभग ₹7,40,68,72,895 जमा हैं. गरीब परिवार के सदस्य इतनी बड़ी रकम देखकर दंग हैं और अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और उनके खातों में कैसे पहुंची?
खाते में अरबों की रकम देख उड़ गए होश
दरअसल, देवपुर गांव के रहने वाले बुजुर्ग आदिवासी गुलाब सिंह ठाकुर और उनकी भाभी तब चर्चा का विषय बन गए जब उनके बैंक खातों में अरबों रुपयों का लेन-देन दिखाई दिया. जानकारी के अनुसार वे दोनों अपनी पेंशन और तेंदू पत्ता इकट्ठा करने के काम के बदले मिलने वाली मजदूरी के पैसे निकालने के लिए एक कियोस्क सेंटर गए थे. वहीं ऑपरेटर ने उन्हें बताया कि उनके खातों में बहुत बड़ी रकम जमा है. इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर परिवार हैरान रह गया और यह खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई. गांव वाले भी इस बात से हैरान हैं कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उनके खातों में अरबों रुपये कैसे आ सकते हैं.
तकनीकी गड़बड़ी या बड़ा वित्तीय मामला?
जब अकाउंट होल्डर के परिवार से बात की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस ट्रांज़ैक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है. परिवार का कहना है कि उनके पास खेती की जमीन भी नहीं है और वे बाढ़-प्रभावित इलाके से विस्थापित होने के बाद अभी यहां रह रहे हैं. शारीरिक मेहनत और सरकारी योजनाओं पर निर्भर यह परिवार एक साधारण ज़िंदगी जी रहा है. ऐसे हालात में इन अकाउंट्स में अरबों रुपयों का आना कई सवाल खड़े करता है. क्या यह बैंकिंग सिस्टम में कोई तकनीकी गड़बड़ी है, किसी बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हुई कोई गलती है, या फिर कुछ और ही है? फिलहाल, पूरे इलाके में इसी की चर्चा हो रही है और लोग इस रहस्यमयी ट्रांजैक्शन के पीछे की सच्चाई जानने का इंतजार कर रहे हैं.
इस बीच बैंक अधिकारी इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे मामले की जांच के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करेंगे.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!