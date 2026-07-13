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पेंशन निकालने पहुंचे देवर-भाभी, खाते में अरबों की रकम देख उड़ गए होश; MP का यह मामला बना चर्चा का विषय

हरदा जिले के देवपुर गांव में तब हड़कंप मच गया जब एक आदिवासी परिवार के देवर और भाभी के बैंक खातों में अचानक ₹7,40,68,72,895 आ गए. वे अपनी पेंशन और तेंदू पत्ता इकट्ठा करके कमाए गए पैसे निकालने के लिए एक कियोस्क पर गए थे, लेकिन अपने खातों में इतना बैलेंस देखकर वे हैरान रह गए.

Written ByArjun DevdaEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 13, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:38 PM IST
पेंशन निकालने पहुंचे देवर-भाभी, खाते में अरबों की रकम देख उड़ गए होश; MP का यह मामला बना चर्चा का विषय
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Arjun Devda

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अर्जुन देवड़ा हरदा जिले से रिपोर्टर हैं.

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