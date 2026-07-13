/पेंशन निकालने पहुंचे देवर-भाभी, खाते में अरबों की रकम देख उड़ गए होश; MP का यह मामला बना चर्चा का विषय

तकनीकी गड़बड़ी या बड़ा वित्तीय मामला?

जब अकाउंट होल्डर के परिवार से बात की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस ट्रांज़ैक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है. परिवार का कहना है कि उनके पास खेती की जमीन भी नहीं है और वे बाढ़-प्रभावित इलाके से विस्थापित होने के बाद अभी यहां रह रहे हैं. शारीरिक मेहनत और सरकारी योजनाओं पर निर्भर यह परिवार एक साधारण ज़िंदगी जी रहा है. ऐसे हालात में इन अकाउंट्स में अरबों रुपयों का आना कई सवाल खड़े करता है. क्या यह बैंकिंग सिस्टम में कोई तकनीकी गड़बड़ी है, किसी बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हुई कोई गलती है, या फिर कुछ और ही है? फिलहाल, पूरे इलाके में इसी की चर्चा हो रही है और लोग इस रहस्यमयी ट्रांजैक्शन के पीछे की सच्चाई जानने का इंतजार कर रहे हैं.