हरदा में किसानों का उग्र आंदोलन, NH-47 पर चक्काजाम, MSP पर 100% मूंग खरीदी की मांग

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मध्य प्रदेश के हरदा जिले में अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन अब काफी तेज हो गया है. आम किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान पिछले 12 दिनों से पिडगांव गांव के पास अनिश्चितकालीन धरना दे रहे थे. लेकिन बुधवार को स्थिति तब और गंभीर हो गई जब उन्होंने छोटी हरदा गांव के पास इंदौर-नागपुर नेशनल हाईवे (NH-47) को जाम कर दिया. 5,000 से ज़्यादा किसानों ने हाईवे पर ही टेंट लगा लिए, जिससे हरदा, इंदौर और नागपुर के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. बता दें कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग की 100% खरीद, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने और खरीफ 2025 सीजन के लिए फसल बीमा की बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं.
हरदा में किसानों का उग्र आंदोलन
लगभग 5,000 किसान हाईवे पर ही टेंट लगाकर धरना-प्रदर्शन पर बैठ गए. जब उन्हें सड़क पर टेंट न लगाने के लिए कहा गया तो वे भड़क गए, लेकिन SDM के दखल के बाद स्थिति को शांत किया गया. इस बीच हरदा आने-जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालात को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. मौके पर भारी पुलिस बल, बैरिकेड्स और वॉटर कैनन तैनात किए गए हैं.
किसानों की प्रमुख मांग
किसानों की मुख्य मांगें ये हैं कि उनकी ग्रीष्मकालीन की मूंग की पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाए, जिले में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और खरीफ 2025 सीजन के लिए फसल बीमा की बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाए. किसान नेता राम इनानिया ने दावा किया है कि इस विरोध प्रदर्शन में पूरे जिले से लगभग 20,000 किसान शामिल होंगे और ग्रामीण सुबह से ही यहां पहुंच रहे हैं.
500 पुलिस जवान तैनात
आंदोलन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. करीब 500 पुलिस जवान अलग-अलग स्थानों पर तैनात किए गए हैं. पुलिस टीम लगातार वीडियोग्राफी के माध्यम से पूरे प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए है.
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