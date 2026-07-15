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हरदा में किसानों का उग्र आंदोलन, NH-47 पर चक्काजाम, MSP पर 100% मूंग खरीदी की मांग

बुधवार को हरदा में आम किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया. किसानों ने इंदौर-नागपुर नेशनल हाईवे-47 पर सड़क जाम कर दी. उनकी मांग थी कि मूंग की खरीद 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर हो, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और खरीफ 2025 सीजन के लिए फसल बीमा के बकाया दावों का भुगतान किया जाए.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 15, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:26 PM IST
हरदा में किसानों का उग्र आंदोलन, NH-47 पर चक्काजाम, MSP पर 100% मूंग खरीदी की मांग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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