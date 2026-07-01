/हरदा में मूंग पंजीयन में फर्जीवाड़ा, किसान की जमीन-फसल पर दूसरों ने कराया रजिस्ट्रेशन, जांच पूरी फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

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Fraud in Moong registration: हरदा जिले की गहाल सेवा सहकारी समिति में ग्रीष्मकालीन मूंग पंजीयन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. किसान ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन और फसल की जानकारी का उपयोग कर कथित रूप से दूसरे लोगों के नाम पर पंजीयन कर दिए गए. शिकायतकर्ता का दावा है कि इस पूरे मामले में फर्जी पंजीयन के जरिए किसानों के अधिकारों से खिलवाड़ किया गया है. शिकायत के बाद जांच तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
खिरकिया क्षेत्र के मुक्तापुर निवासी किसान पवन गुर्जर ने गहाल सेवा सहकारी समिति में हुए ग्रीष्मकालीन मूंग पंजीयन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. किसान का कहना है कि उनकी जमीन सहित कई किसानों की भूमि का पंजीयन कथित रूप से दूसरे लोगों के नाम पर दर्ज किया गया. आरोप है कि ग्राम चारुवा निवासी रमेश राय और उनके परिजनों के नाम से एक ही क्षेत्र की जमीन पर अलग-अलग पंजीयन किए गए. शिकायतकर्ता का दावा है कि यह कोई सामान्य त्रुटि नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया फर्जी पंजीयन है. किसान ने यह भी आरोप लगाया कि समिति स्तर पर पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद समय रहते सुधार नहीं किया गया. इतना ही नहीं, कृषि विभाग और पुलिस में शिकायत देने के बाद भी लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
जांच समिति गठित
मामले के सामने आने के बाद कृषि विभाग ने जांच समिति गठित की थी. उप संचालक कृषि विभाग हरदा प्रकाश ठाकुर के अनुसार गहाल सेवा सहकारिता समिति से संबंधित मूंग पंजीयन की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच पूरी हो चुकी है. उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. हालांकि सवाल यह है कि यदि जांच पूरी हो चुकी है तो दोषियों पर कार्रवाई कब होगी. किसानों का कहना है कि फर्जी पंजीयन के कारण उनकी उपज के विक्रय और भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हुई है. अब सभी की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है कि आखिर इस कथित फर्जीवाड़े के पीछे जिम्मेदार कौन हैं और उन पर क्या कार्रवाई होती है.
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