/हरदा में मूंग पंजीयन में फर्जीवाड़ा, किसान की जमीन-फसल पर दूसरों ने कराया रजिस्ट्रेशन, जांच पूरी फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

खिरकिया क्षेत्र के मुक्तापुर निवासी किसान पवन गुर्जर ने गहाल सेवा सहकारी समिति में हुए ग्रीष्मकालीन मूंग पंजीयन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. किसान का कहना है कि उनकी जमीन सहित कई किसानों की भूमि का पंजीयन कथित रूप से दूसरे लोगों के नाम पर दर्ज किया गया. आरोप है कि ग्राम चारुवा निवासी रमेश राय और उनके परिजनों के नाम से एक ही क्षेत्र की जमीन पर अलग-अलग पंजीयन किए गए. शिकायतकर्ता का दावा है कि यह कोई सामान्य त्रुटि नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया फर्जी पंजीयन है. किसान ने यह भी आरोप लगाया कि समिति स्तर पर पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद समय रहते सुधार नहीं किया गया. इतना ही नहीं, कृषि विभाग और पुलिस में शिकायत देने के बाद भी लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.