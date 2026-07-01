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हरदा में मूंग पंजीयन में फर्जीवाड़ा, किसान की जमीन-फसल पर दूसरों ने कराया रजिस्ट्रेशन, जांच पूरी फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

Fraud in Moong registration: हरदा की गहाल सेवा सहकारी समिति में ग्रीष्मकालीन मूंग पंजीयन में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. किसान ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन और फसल की जानकारी का इस्तेमाल कर दूसरे लोगों के नाम पर पंजीयन कर दिया गया.

Written ByArjun DevdaEdited By:Pooja
Published: Jul 01, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:27 PM IST
हरदा में मूंग पंजीयन में फर्जीवाड़ा, किसान की जमीन-फसल पर दूसरों ने कराया रजिस्ट्रेशन, जांच पूरी फिर भी नहीं हुई कार्रवाई
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Arjun Devda

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अर्जुन देवड़ा हरदा जिले से रिपोर्टर हैं.

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