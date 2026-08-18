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कई दिनों से लापता था 5 वर्षीय मासूम, घर के ही आंगन में दफन मिला शव, बदबू आने पर खुला चाचा का खौफनाक राज

हरदा के गहाल गांव में 5 वर्षीय मासूम का हत्या कर शव घर में दफनाने का मामला सामने आया है. घर से दुर्गंध आने पर घटना का खुलासा हुआ. मासूम का पिता पत्नी की हत्या के आरोप में पहले से जेल में बंद है.

Reported ByArjun Devda
Published: Aug 18, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:31 PM IST
कई दिनों से लापता था 5 वर्षीय मासूम, घर के ही आंगन में दफन मिला शव, बदबू आने पर खुला चाचा का खौफनाक राज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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