/कई दिनों से लापता था 5 वर्षीय मासूम, घर के ही आंगन में दफन मिला शव, बदबू आने पर खुला चाचा का खौफनाक राज

राज्य चुनें
हरदा जिले की सिराली तहसील के गहाल गांव में 5 वर्षीय बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हत्या के बाद आरोपी ने मासूम के शव को घर के अंदर गड्ढा खोदकर दफना दिया. बच्चा करीब 15 दिनों से अपने छोटे चाचा के साथ रह रहा था. घटना का खुलासा तब हुआ, जब पड़ोसियों को घर से तेज दुर्गंध आने लगी. शक होने पर मामले की जानकारी सामने आई और पुलिस ने जांच शुरू की. बताया जा रहा है कि मासूम का पिता अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में पहले से जेल में बंद है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.
पुलिस के मुताबिक, बच्चे के पिता ने डेढ़ साल पहले उसकी मां की हत्या कर दी थी और तब से वह जेल में है. इसके बाद, दोनों बच्चे एक पांच साल का बेटा और दो साल की बेटी अपने छोटे चाचा पिंटू के साथ रह रहे थे. कुछ दिन पहले, पिंटू की पत्नी दोनों बच्चों को उनके चाचा की देखरेख में छोड़कर अपने मायके चली गई थी. बच्चे के बड़े चाचा, मुकेश अखंडे, पास के गांव बालागांव में रहते हैं. उन्होंने बताया कि पिंटू 15 दिन पहले अपने भतीजे को उनके घर लाया था.
घर से बदबू आने पर खुला राज
बच्चे के बड़े चाचा मुकेश अखंडे ने बताया कि, 'जब मैं सोमवार को बच्चों से मिलने गया, तो पिंटू का घर बंद था. जब मैंने पिंटू से फोन पर बात की, तो उसने साफ जवाब नहीं दिया. फिर मैंने पड़ोसियों से बात की जिन्होंने बताया कि घर के अंदर से तेज बदबू आ रही थी. सोमवार देर रात, मुकेश ने कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा किया और ताला तोड़ दिया. पूरे घर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी. उन्होंने अंदर खोदी हुई जमीन का एक हिस्सा देखा और उसे हटाने पर लड़के का पैर दिखाई दिया. इसके बाद मुकेश ने पुलिस को सूचना दी.
आरोपी चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार
सिराली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे से शव को बाहर निकाला. पुलिस ने बच्चे के चाचा को रात में ही गिरफ्तार कर लिया. आरोपी चाचा, पिंटू अखंडे से पूछताछ चल रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह पता चलेगी. सिराली थाना प्रभारी सीताराम पटेल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मासूम पिछले करीब तीन सप्ताह से लापता था. घर से बदबू आने के बाद जांच की गई, जहां मासूम का शव देर रात बरामद हुआ. बच्चे के बड़े चाचा की शिकायत पर छोटे चाचा को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट