मासूम की हत्या से दहला हरदा, आंगनबाड़ी से लौटते समय हुआ था लापता, CCTV और कुरकुरे के पैकेट ने खोला राज

5 Year Old Child Murder-मध्यप्रदेश के हरदा जिले के सुखरास गांवा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 5 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मासूम बच्चे अनिल का शव गांव के ही एक पुराने खंडहर सरकारी स्कूल में मिला. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने मासूम बच्चे को पहले हवस का शिकार बनाया था, इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी.

आंगनबाड़ी से लौटते समय हुआ लापता

जानकारी के अनुसार, अनिल गुरुवार दोपहर आंगनबाड़ी गया हुआ था. वहां से लौटते समय वह अचानक लापता हो गया. जब काफी देर तक बच्चा घर नहीं पहुंचा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के दौरान गांव में लगे एक सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया, जिसमें अनिल अकेला ही खंडहर स्कूल की ओर जाता हुआ दिखाई दिया. सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ग्रामीण स्कूल परिसर पहुंचे, तो वहां मासूम का शव पड़ा हुआ मिला.

पुलिस के साथ घूमता रहा आरोपी

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा. बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले मासूम के साथ दरिंदगी की और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया. हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या करने बाद आरोपी छिपा नहीं बल्कि वह गांव में पुलिस की टीम के साथ ही घूमकर जांच का नाटक करता रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

कुरकुरे और सीसीटीवी से खुला राज

इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में कुरकुरे के एक पैकेट ने अहम भूमिका निभाई. मासूम के पास मिले खाने के कुरकुरे से पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद जांच में मामले का खुलासा हुआ. सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली. एएसपी अमित मिश्रा ने बताया कि शक के आधार पर पुलिस ने भूरा उईको को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

गला दबाकर की हत्या

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बच्चे को लालच देकर अपने साथ ले गया था. बच्चे का साथ आरोपी ने गलत कृत्य किया जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया. सीसीटीवी में आरोपी कैद हुआ. पुलिस ने इस घटना का खुलासा 24 घंटे में किया है.

यह भी पढ़ें-प्रसाद खाने के बाद बीमार हुआ पूरा परिवार, 18 लोगों की बिगड़ी तबीयत, एक की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!