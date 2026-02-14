Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3109655
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhहरदा

मासूम की हत्या से दहला हरदा, आंगनबाड़ी से लौटते समय हुआ था लापता, CCTV और कुरकुरे के पैकेट ने खोला राज

Harda News-हरदा के सुखरास गांव में 5 साल के मासूम बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी बच्चे के पड़ोस में रहने वाला युवक है. बच्चे का शक गांव के एक पुराने खंडहर सरकारी स्कूल में मिला था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मासूम की हत्या से दहला हरदा, आंगनबाड़ी से लौटते समय हुआ था लापता, CCTV और कुरकुरे के पैकेट ने खोला राज

5 Year Old Child Murder-मध्यप्रदेश के हरदा जिले के सुखरास गांवा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 5 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मासूम बच्चे अनिल का शव गांव के ही एक पुराने खंडहर सरकारी स्कूल में मिला. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने मासूम बच्चे को पहले हवस का शिकार बनाया था, इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी. 

आंगनबाड़ी से लौटते समय हुआ लापता
जानकारी के अनुसार, अनिल गुरुवार दोपहर आंगनबाड़ी गया हुआ था. वहां से लौटते समय वह अचानक लापता हो गया. जब काफी देर तक बच्चा घर नहीं पहुंचा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के दौरान गांव में लगे एक सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया, जिसमें अनिल अकेला ही खंडहर स्कूल की ओर जाता हुआ दिखाई दिया. सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ग्रामीण स्कूल परिसर पहुंचे, तो वहां मासूम का शव पड़ा हुआ मिला. 

पुलिस के साथ घूमता रहा आरोपी
पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा. बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले मासूम के साथ दरिंदगी की और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया. हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या करने बाद आरोपी छिपा नहीं बल्कि वह गांव में पुलिस की टीम के साथ ही घूमकर जांच का नाटक करता रहा. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुरकुरे और सीसीटीवी से खुला राज
इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में कुरकुरे के एक पैकेट ने अहम भूमिका निभाई. मासूम के पास मिले खाने के कुरकुरे से पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद जांच में मामले का खुलासा हुआ. सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली. एएसपी अमित मिश्रा ने बताया कि शक के आधार पर पुलिस ने भूरा उईको को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 

गला दबाकर की हत्या
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बच्चे को लालच देकर अपने साथ ले गया था. बच्चे का साथ आरोपी ने गलत कृत्य किया जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया. सीसीटीवी में आरोपी कैद हुआ. पुलिस ने इस घटना का खुलासा 24 घंटे में किया है.

यह भी पढ़ें-प्रसाद खाने के बाद बीमार हुआ पूरा परिवार, 18 लोगों की बिगड़ी तबीयत, एक की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Crime NewsHarda news

Trending news

mp news
मासूम की हत्या से दहला हरदा, आंगनबाड़ी से लौटते समय हुआ था लापता, ऐसे हुआ खुलासा
balaghat news hindi
पिता ने विधवा बेटी की कराई दूसरी शादी, समाज के ठेकेदारों ने सुनाया ये सख्त फरमान
gwalior news
बड़ी बहू के कारण ससुर ने मौत को लगाया गले, गोली पेट में लगकर पीठ से आर-पार!
mp news
प्रसाद खाने के बाद बीमार हुआ पूरा परिवार, 18 लोगों की बिगड़ी तबीयत, एक की हालत गंभीर
mp news
मां ने बच्चों को पिलाई 'मौत की चाय', तीन बच्चों की मौत, महिला की हालत गंभीर
jabalpur news
होली पर घर जाना हुआ आसान! जबलपुर से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, चेक करें पूरा शेड्यूल
Dhamtari News Hindi
धमतरी में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई कार, 201 कोबरा बटालियन के 4 जवानों की मौत
Baba Mahakal
44 घंटे तक खुला रहेगा महाकाल का दरबार , यहां देखें एंट्री-दर्शन की पूरी व्यवस्था
transferred in MP
बजट सत्र से पहले MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 IAS और 4 SAS के अफसरों के तबादले..
mp live news
MP Breaking News LIVE: CM मोहन ने आज लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी की, MP में 11 IAS के ट्रांसफर, पढ़ें आज की बड़ी खबरें