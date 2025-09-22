हरदा जिले के इस गांव में चल रहा 'ऑपरेशन गश्त', जानिए क्यों रातभर निगरानी पर रहते हैं लड़के

MP News: अगर किसी गांव के युवा लड़के रात में सोने की जगह अपने गांव की रखवाली करने लगे तो इसकी चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि गांव में कुछ ऐसा होगा जिससे इन लड़कों को निगरानी करनी पड़ रही है. हरदा जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे पलासनेर गांव में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. जहां गांव के लड़के रात में लाठी डंडे हाथ में लेकर अपने गांव में गश्त करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं गांव के लड़कों ने कुछ ऐसा भी किया है, जिससे मामला और रोचक हो गया है.

चोरों की वजह से लगा रहे गश्त

दरअसल, पलासनेर गांव में घट रही चोरी की घटनाओं के बाद गांव के लड़कों ने खुद ही अपने गांव की जिम्मेदारी करना शुरू कर दिया है. पिछले दिनों गांव के पूर्व सरपंच सेवकराम पटेल के घर चोरों ने लाखों के जेवरात ओर नगदी रुपए पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए थे, लगभग डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच सकी जिससे चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उस घटना के बाद भी गांव में लगातार तीन बार चोरी के प्रयास हुए. हालांकि ग्रामीणों की सतर्कता से चोर चोरी करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन चोर लगातार गांव पर नजर रख रहे थे, ऐसे में बार-बार चोरी की घटना से परेशान ग्रामीणों ने गांव की सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाने का फैसला किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः जबलपुर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, वासिद ने राहुल बनकर दो बहनों को फंसाया, फिर..

अब गांव के युवा बारी बारी से गांव में गश्त लगाते है और अपने गांव की सुरक्षा करते है, ग्रामीण युवाओ की मेहनत रंग लाई ओर 2 दिन पहले रात लगभग ढाई बजे घेरा डालकर 3 चोरों को पकड़ने में कामयाब हो गए, जबकि कुछ चोर भागने में कामयाब भी हो गए. ग्रामीणों ने पुलिस बुलाकर पकड़े गए चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि पुलिस खुद इन चोरों को पकड़ने की बात कह रही है.

पुलिस से गश्त की मांग

पलासनेर गांव के लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि चोरों के पकड़ने जाने से गांव में हुई चोरी का खुलासा होगा, लेकिन पुलिस खुद ही इन चोरों को पकड़ने का श्रेय ले रही है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी दिख रही है. अब ग्रामीण चाहते है कि उनके गांव मे हुई चोरी के आरोपियों को पुलिस जल्द से जल्द पकड़े ओर गांव में पुलिस गश्त करे जिससे ग्रामीण सुरक्षित रह सके. लेकिन अभी गांव के युवा लड़के फिलहाल गश्त में जुटे हैं, जिससे यह गांव चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि ग्रामीण पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं.

हरदा से अर्जुन देवड़ा की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः MP में सनसनीखेज हत्याकांड, छोटे भाई ने इस वजह से बड़े भाई को गोली मारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!