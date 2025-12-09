पत्नी को प्यार भरी शायरी भेजना पड़ा भारी, दोस्त ने किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर

Friend Stabs Man Over Suspicion-मध्यप्रदेश के हरदा के विकास नगर क्षेत्र में दोस्ती को कलंकित करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां एक युवक ने अपने सबसे करीबी दोस्त पर सिर्फ इस बात को लेकर हमला कर दिया कि वह उसकी पत्नी को प्यार-मोहब्बत भरी शायरी और मैसेज भेज रहा था. इस विवा ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आरोपी दोस्त ने खूनखराबे की पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया.

पत्नी और दोस्त के पढ़ी चैटिंग

इस घटना के अनुसार, आरोपी रोशन को तभी शक हो गया था, जब उसे अपने दोस्त विशाल और उसकी पत्नी के बीच मोबाइल चैटिंग की जानकारी मिली. बताया जा रहा है कि चैट में प्रेम भरे मैसेज और शायरी लिखी हुई थी. इसे लेकर रोशन ने खुद को बेहद ठगा हुआ महसूस किया और बदला लेने की साजिश रच डाली.

चाय पीने के बहाने बुलाकर किया हमला

योजना के तहत आरोपी ने विशाल को चाय पीने के बहाने बाहर बुलाया. विशाल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका दोस्त उसकी जान का दुश्मन बन गया है. जैसे ही वह मौके पर पहुंचा, रोशन ने पहले से तैयार रखे चाकू से उस पर ताबड़तोड़ चार वार कर दिए. हमले के बाद घायल युवक जमीन पर गिर गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया. बताया जा रहा है कि आरोपी ने चाकू भी ऑनलाइन माध्यम से मंगवाया था, जो पहले से ही घटना को अंजाम देने की उसकी तैयारी को दर्शाता है.

युवक की हालत गंभीर

घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं युवक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है.

