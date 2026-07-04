Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /हरदा
  • /हरदा में रेड अलर्ट के बाद भारी बारिश, माचक नदी उफान पर, मगरधा समेत दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा

हरदा में रेड अलर्ट के बाद भारी बारिश, माचक नदी उफान पर, मगरधा समेत दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा

Harda Heavy Rain Alert: हरदा में रेड अलर्ट के बीच लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है. माचक नदी उफना पर आने से मगरधा समेत कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया, जबकि शहर के निचले इलाकों और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है.

Written ByArjun DevdaEdited By:Pooja
Published: Jul 04, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:48 AM IST
हरदा में रेड अलर्ट के बाद भारी बारिश, माचक नदी उफान पर, मगरधा समेत दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Arjun Devda

Arjun Devda

अर्जुन देवड़ा हरदा जिले से रिपोर्टर हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP Breaking News LIVE: देवास दौरे पर CM मोहन यादव, दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का सम्मेलन, पढ़ें बड़ी खबरें
MP Breaking News LIVE1 hr ago
2
bhopal news1 hr ago
3
MP Police Transfer2 hrs ago
4
sagar news2 hrs ago
5
mp news2 hrs ago