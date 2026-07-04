/हरदा में रेड अलर्ट के बाद भारी बारिश, माचक नदी उफान पर, मगरधा समेत दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा

राज्य चुनें
Harda Heavy Rain Alert: हरदा जिले में मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद शनिवार सुबह से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है. भारी वर्षा के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है. भारी बारिश के कारण माचक नदी उफान पर होने से मगरधा सहित दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है.
मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. लगातार बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों और कई मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है. वहीं जंगली इलाके में भारी बारिश के कारण मगरधा गांव के पास बहने वाली माचक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. मगरधा से रतनपुर सहित दर्जनों गांवों को जोड़ने के लिए नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है. तेज बहाव के कारण पुल निर्माण के लिए रखी गई सामग्री नदी में बहने लगी. ठेकेदार के कर्मचारी निर्माण सामग्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटे रहे.
दूसरी ओर जिले के कई ग्रामीण इलाकों में अधिक बारिश के चलते किसानों की बोई गई फसलों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है. प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों को पार नहीं करने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने दिए निर्देश
मानसून को देखते हुए कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने वन क्षेत्रों का दौरा किया और मुख्य पुलों व पुलियाओं का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने इन संरचनाओं की स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा के जरूरी उपायों के बारे में निर्देश दिए. दौरे के दौरान कलेक्टर ने हरदा की बंगाली कॉलोनी में रन्हाई रोड पुलिया, सोहागपुर में सोहागपुर-मानियाखेड़ी पुलिया, दूधकच्छ में राहतगांव रोड पुलिया, राहतगांव में नजरपुरा-राहतगांव पुल, बड़वानी में गांव की पुलिया और सोडलपुर में हंसावती नदी पुलिया का निरीक्षण किया.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट