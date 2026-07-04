/हरदा में रेड अलर्ट के बाद भारी बारिश, माचक नदी उफान पर, मगरधा समेत दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा

मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. लगातार बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों और कई मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है. वहीं जंगली इलाके में भारी बारिश के कारण मगरधा गांव के पास बहने वाली माचक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. मगरधा से रतनपुर सहित दर्जनों गांवों को जोड़ने के लिए नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है. तेज बहाव के कारण पुल निर्माण के लिए रखी गई सामग्री नदी में बहने लगी. ठेकेदार के कर्मचारी निर्माण सामग्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटे रहे.