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हरदा की बदहाल सड़क पर गरमाई सियासत, विधायक दोगने की 35 KM पदयात्रा, कमल पटेल से जुबानी जंग

हरदा में नर्मदापुरम-खंडवा स्टेट हाईवे की बदहाली के खिलाफ विधायक आरके दोगने ने छीपाबड़ से हरदा तक 35 किलोमीटर पदयात्रा निकाली. सड़क मरम्मत के श्रेय को लेकर कमल पटेल से विवाद के बीच विधायक ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

Written ByArjun Devda
Published: Sep 28, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:30 PM IST
हरदा की बदहाल सड़क पर गरमाई सियासत, विधायक दोगने की 35 KM पदयात्रा, कमल पटेल से जुबानी जंग
Image Credit: ZEE MEDIA

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अर्जुन देवड़ा हरदा जिले से रिपोर्टर हैं.

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