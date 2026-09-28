हरदा की बदहाल सड़क पर गरमाई सियासत, विधायक दोगने की 35 KM पदयात्रा, कमल पटेल से जुबानी जंग

काम जल्द शुरू कराने की मांग

27 सितंबर को छीपाबड़ से शुरू हुई करीब 35 किलोमीटर की पदयात्रा में विधायक आरके दोगने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ हरदा पहुंचे. यात्रा के दौरान उन्होंने सड़क के गड्ढों में मिट्टी और गिट्टी डालकर उन्हें भरने की कोशिश भी की. रास्ते में उन्होंने स्थानीय लोगों से सीधे संवाद कर सड़क की स्थिति की जानकारी ली. विधायक ने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कमल पटेल द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया. पदयात्रा के दौरान उन्होंने सरकार से सड़क की मरम्मत का काम जल्द शुरू कराने की मांग की.