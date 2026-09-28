हरदा की बदहाल सड़क पर गरमाई सियासत, विधायक दोगने की 35 KM पदयात्रा, कमल पटेल से जुबानी जंग

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हरदा में नर्मदापुरम-खंडवा स्टेट हाईवे की बदहाल हालत को लेकर राजनीति गरमा गई है. सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर हरदा विधायक डॉ. आरके दोगने ने छीपाबड़ से हरदा तक करीब 35 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली. यात्रा के समापन पर विधायक ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सड़क की मरम्मत का काम जल्द शुरू कराने की मांग की. इस दौरान सड़क निर्माण का श्रेय लेने को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री कमल पटेल और विधायक आरके दोगने के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली.
नर्मदापुरम-खंडवा स्टेट हाईवे लंबे समय से बदहाल स्थिति में है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिससे वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. विधायक आरके दोगने का कहना है कि उन्होंने मार्च-अप्रैल में मुख्यमंत्री से सड़क की मरम्मत की मांग की थी, जिसके बाद सरकार की ओर से करीब 17 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई. हालांकि, सड़क की मरम्मत को लेकर अब राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ भी सामने आ गई है.
विधायक ने की तीखी टिप्पणी
दो दिन पहले बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री और हरदा के पूर्व विधायक कमल पटेल ने सड़क मरम्मत कार्य का भूमिपूजन किया था. इस दौरान उन्होंने विधायक आरके दोगने पर तीखी टिप्पणी की. इसके बाद विधायक दोगने ने भी कमल पटेल के खिलाफ बयान देते हुए पलटवार किया और सड़क की बदहाली को लेकर पदयात्रा का ऐलान किया.
काम जल्द शुरू कराने की मांग
27 सितंबर को छीपाबड़ से शुरू हुई करीब 35 किलोमीटर की पदयात्रा में विधायक आरके दोगने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ हरदा पहुंचे. यात्रा के दौरान उन्होंने सड़क के गड्ढों में मिट्टी और गिट्टी डालकर उन्हें भरने की कोशिश भी की. रास्ते में उन्होंने स्थानीय लोगों से सीधे संवाद कर सड़क की स्थिति की जानकारी ली. विधायक ने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कमल पटेल द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया. पदयात्रा के दौरान उन्होंने सरकार से सड़क की मरम्मत का काम जल्द शुरू कराने की मांग की.