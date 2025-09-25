Advertisement
Madhya Pradesh - MP

ऑपरेशन के दौरान महिला के साथ किया कुछ ऐसा, हो गई HIV पॉजिटिव; फिर इलाज से किया इंकार

Harda News: मध्य प्रदेश के हरदा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां मरीज के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के ब्लड बैंक से मिला खून संक्रमित था, जिसे चढ़ाते ही महिला बीमार हो गई. जांच के दौरान महिला HIV! पॉजिटिव आई है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 25, 2025, 06:24 PM IST
हरदा । जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है. जहां 56 वर्षीय महिला घुटने के ऑपरेशन के बाद अचानक एचआईवी पॉजिटिव पाई गई. महिला के बेटे का सीधा आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से दिया गया खून संक्रमित था, जिससे उनकी मां इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई.

परिवार का कहना है कि 22 अगस्त को बघेल अस्पताल में महिला का घुटने का ऑपरेशन किया गया, जहां ब्लड बैंक से दो यूनिट रक्त चढ़ाया गया. इसके बाद 10 सितंबर को जांच में महिला एचआईवी पॉजिटिव पाई गई. आरोप लगते ही अस्पताल और ब्लड बैंक के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

जानिए क्या बोले सीएमएचओ
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही बघेल अस्पताल सहित अन्य निजी अस्पतालों ने इलाज से इनकार कर दिया. मजबूरी में परिजनों को महिला को भोपाल एम्स ले जाना पड़ा, जहां ऑपरेशन किया गया. इस पूरे घटनाक्रम ने अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है. सीएमएचओ डॉ. एच.पी. सिंह ने दावा किया है कि ब्लड बैंक से संक्रमित खून मिलने की संभावना बेहद कम है, जबकि ब्लड बैंक प्रभारी ने साफ कहा कि सभी टेस्ट के बाद ही ब्लड इशू होता है. वहीं, बघेल अस्पताल संचालक ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए मरीज को पहले से संक्रमित बताने की कोशिश की.

अब सवाल उठता है कि अगर सभी जांच इतनी सख्ती से होती हैं, तो फिर एक स्वस्थ महिला अचानक एचआईवी पॉजिटिव कैसे हो गई? क्या अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से यह हालात बने, या फिर जांच व्यवस्था ही खोखली साबित हो रही है? फिलहाल यह मामला स्वास्थ्य विभाग की बड़ी नाकामी के रूप में सामने आया है, जिसने न सिर्फ मरीज बल्कि पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है.

रिपोर्ट- अर्जुन देवड़ा, जी मीडिया, हरदा

;