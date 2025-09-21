श्मशान घाट में डरावनी रील बना रहे थे युवक, तभी आई अजीबोगरीब आवाजें, फिर जो हुआ...

Harda Reels News: मध्य प्रदेश के हरदा जिले के कमताडा गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत में एक युवक की जान चली गई. कुछ युवा देर रात करीब 12 बजे गांव के श्मशान घाट पहुंचे. उनका मकसद वहां पर डरावनी थीम वाली रील्स बनाना था, जिसके लिए उन्होंने तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण भी किया.बताया जा रहा है कि वीडियो बनाते समय अचानक श्मशान घाट से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें आने लगीं। इससे वहां मौजूद सभी युवा घबरा गए और उनमें दहशत का माहौल बन गया. इसी डर और तनाव के कारण एक युवक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई.

श्मशान घाट में डरावनी रील बना रहे थे युवक

दरअसल, सोशल मीडिया पर मशहूर होने की चाहत ने कामताड़ा गांव के एक युवक की जान ले ली. जानकारी के मुताबिक, गांव के कुछ युवक आधी रात के आसपास श्मशान घाट पहुंचे और फेसबुक व यूट्यूब पर रील बनाने लगे. उन्होंने माहौल को डरावना बनाने के लिए मंत्रोच्चार और तांत्रिक क्रियाएं कीं. बताया जा रहा है कि वीडियो बनाते समय अचानक श्मशान घाट से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जिससे वहां मौजूद युवक दहशत में आ गए. इसी डर और तनाव के बीच गांव के एक युवक की मौत हो गई. इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है.

यह भी पढ़ें: सिंगरौली में सोने की खुदाई जल्द होगी शुरू! निकलेगा इतना गोल्ड, 23 हेक्टेयर जमीन पर होगा काम

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों में डर का माहौल

ग्रामीणों ने बताया कि देर रात हुई इस घटना से माहौल अशांत है. ग्रामीणों में भय है. स्थिति को देखते हुए गांव के पुजारियों ने विशेष पूजा और हवन कराने की बात कही है. ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से गांव के युवकों ने रात में इस तरह की घटना को अंजाम दिया, उससे गांव में अशांति फैल गई है. गांव के कुछ अन्य लोग भी लगातार बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. श्मशान घाट में इस तरह की पूजा करके मशहूर होने के लिए उन्होंने एक रील बनाई थी. लेकिन उनके इस तरीके की वजह से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी हैं, जिसके चलते कुछ परिवारों ने अपने छोटे बच्चों को दूसरे परिवारों के घर भेज दिया है.