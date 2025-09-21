श्मशान घाट में डरावनी रील बना रहे थे युवक, तभी आई अजीबोगरीब आवाजें, फिर जो हुआ...
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2931042
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

श्मशान घाट में डरावनी रील बना रहे थे युवक, तभी आई अजीबोगरीब आवाजें, फिर जो हुआ...

Harda News: हरदा में कुछ युवाओं को सोशल मीडिया पर  फेमस होने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी. एक युवक की देर रात श्मशान घाट जाकर रील शूट करने के डर और तनाव के कारण मौत हो गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 21, 2025, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta-AI
Meta-AI

Harda Reels  News: मध्य प्रदेश के हरदा जिले के कमताडा गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत में एक युवक की जान चली गई. कुछ युवा देर रात करीब 12 बजे गांव के श्मशान घाट पहुंचे. उनका मकसद वहां पर डरावनी थीम वाली रील्स बनाना था, जिसके लिए उन्होंने तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण भी किया.बताया जा रहा है कि वीडियो बनाते समय अचानक श्मशान घाट से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें आने लगीं। इससे वहां मौजूद सभी युवा घबरा गए और उनमें दहशत का माहौल बन गया. इसी डर और तनाव के कारण एक युवक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई.

श्मशान घाट में डरावनी रील बना रहे थे युवक
दरअसल, सोशल मीडिया पर मशहूर होने की चाहत ने कामताड़ा गांव के एक युवक की जान ले ली. जानकारी के मुताबिक, गांव के कुछ युवक आधी रात के आसपास श्मशान घाट पहुंचे और फेसबुक व यूट्यूब पर रील बनाने लगे. उन्होंने माहौल को डरावना बनाने के लिए मंत्रोच्चार और तांत्रिक क्रियाएं कीं. बताया जा रहा है कि वीडियो बनाते समय अचानक श्मशान घाट से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जिससे वहां मौजूद युवक दहशत में आ गए. इसी डर और तनाव के बीच गांव के एक युवक की मौत हो गई. इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है.

यह भी पढ़ें: सिंगरौली में सोने की खुदाई जल्द होगी शुरू! निकलेगा इतना गोल्ड, 23 हेक्टेयर जमीन पर होगा काम

Add Zee News as a Preferred Source

 

ग्रामीणों में डर का माहौल
ग्रामीणों ने बताया कि देर रात हुई इस घटना से माहौल अशांत है. ग्रामीणों में भय है. स्थिति को देखते हुए गांव के पुजारियों ने विशेष पूजा और हवन कराने की बात कही है. ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से गांव के युवकों ने रात में इस तरह की घटना को अंजाम दिया, उससे गांव में अशांति फैल गई है. गांव के कुछ अन्य लोग भी लगातार बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. श्मशान घाट में इस तरह की पूजा करके मशहूर होने के लिए उन्होंने एक रील बनाई थी. लेकिन उनके इस तरीके की वजह से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी हैं, जिसके चलते कुछ परिवारों ने अपने छोटे बच्चों को दूसरे परिवारों के घर भेज दिया है.

TAGS

Harda newsmp news

Trending news

mp housing board
अब लॉटरी से नहीं बिकेगी एमपी हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी, अब ऐसे खरीदें प्लॉट-मकान
Navratri 2025
No Drugs...No Love Jihad, इंदौर के गरबा पंडालों में बजरंग दल की सख्त गाइडलाइन
Singrauli news
सिंगरौली में सोने की खुदाई जल्द होगी शुरू! निकलेगा इतना गोल्ड, 23 हेक्टेयर जमीन पर..
bastar news
मुरिया दरबार में पहली बार होंगे शामिल अमित शाह, बस्तर दशहरा का पीएम को भी निमंत्रण
mp news
नवरात्रि से पहले सरकार ने दी राहत, बिजली बिल पर दे दी बड़ी छूट; हर महीने इतनी बचत
sheopur news
सांप ने मां को डसा, कुछ देर बाद बच्चे की रहस्यमयी मौत, मामला जान हर कोई हैरान
Indore BEO Scam
20 करोड़ के शिक्षा विभाग घोटाला मामले में ED की कार्रवाई, 14 अचल संपत्तियां कुर्क
Shajapur News
दारू पीकर ड्राइवर भड़का, स्टाफ से झगड़े में अनियंत्रित हुई बस, 25 यात्री घायल
khargone news
अवैध संबंधों में आया दरार, बात न करने से खफा प्रेमी ने किया खौफनाक कांड
khandwa news
मियां-बीबी की तकरार से तिलमिलाया जीजा, कुछ ही पलों में बहन का आंगन हो गया सूना
;