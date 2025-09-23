सरकारी स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाएगी कोडिंग, नहीं देनी होगी कोई फीस; सिर्फ एक फोन की होगी जरूरत

Free Coding Training in Harda Government School: आज की आधुनिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का कमाल देखने को मिल रहा है. एक तरफ लोग जहां AI के बढ़ते कदम को देख परेशान हैं वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नौकरियों की बाहार छाई हुई है. ऐसे में हरदा जिला प्रशासन ने बेहद अनोखे पहल 'मिशन कोड शक्ति' की शुरूआत की है. कोड शक्ति के तहत कक्षा 9-12वीं तक के छात्रों को कोडिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी वो भी बिल्कुल मुफ्त!

क्या है मिशन कोड शक्ति

हरदा जिला प्रशासन ने Code Yogi फाउंडेशन के साथ मिलकर “मिशन कोड शक्ति” की अनूठी पहल की शुरूआत की है. इसके माध्यम से सरकारी स्कूल के छात्र-छात्राओं को कोडिंग की मुफ्त ट्रेनिंग दी जीएगी. इस ट्रेनिंग से छात्रों को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेसिक समझ उत्पन्न होगी, आधुनिक तकनीकों की समझ होने से वे अपने भविष्य को और मजबूत बना सकेंगे.

सिर्फ स्मार्टफोन की होगी जरूरत

मिशन कोड की खासियत ये है कि इसके लिए छात्रों को किसी महंगे डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ एक स्मार्टफोन से वे पूरी ट्रेनिंग को कवर कर सकते हैं. इस ट्रेनिंग को खासकर के 9-12वीं तक के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है. कोर्स में आसान भाषा और इंटरैक्टिव डिजाइन का प्रयोग किया गया है ताकी कोडिंग के बेसिक टर्म भी छात्रों को आसानी से समझ आ सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Google Amazon से मिलेगा मार्गदर्शन

कोर्स को 3-15 मिनट के वीडियो, प्रैक्टिकल असाइनमेंट में बांटा गया है. करीब 120 घंटे की मटिरियल में 12 घंटे वीडियो और 100 घंटे से अधिक प्रैक्टिस शामिल है, जिसे विद्यार्थी अपनी समढ के हिसाब से पूरा कर सकते हैं. ये मिशन सिर्फ कोर्स ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है. आगे चलकर छात्रों को इंटर्नशिप और मेंटरशिप का भी मौका मिलेगा, जहाँ Google, Amazon और OpenAI जैसी दिग्गज कंपनियों से जुड़े विशेषज्ञ मार्गदर्शन करेंगे. जिला प्रशासन की इस पहल से ग्रमीण छात्र भी अपने सपनों को पंख दे सकेंगे. रिपोर्ट: अर्जुन देवड़ा, हरदा

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. हरदा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.