हरदा में बारिश ने मचाई तबाही, स्कूल की छत उड़ गई; मूंग की फसलों से लेकर मार्केट तक भारी नुकसान

Harda News: मध्य प्रदेश के हरदा जिले में भारी बारिश और तूफान कई लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं. जिले के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश ने किसानों, व्यापारियों और सरकारी संस्थानों को बुरी तरह प्रभावित किया है. सबसे बड़ी चिंता उन किसानों को लेकर है, जिनकी मूंग की फसलें खेतों में पूरी तरह पककर कटाई के लिए तैयार खड़ी हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण फसल की गुणवत्ता बिगड़ने और पैदावार में कमी आने का खतरा काफी बढ़ गया है.

बारिश से किसान हुए परेशान

दरअसल, तेज हवाओं और तूफानों ने जिले में मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. मूंग की फसल उगाने वाले किसान लगातार चिंतित होते जा रहे हैं. मूंग की फसल खेतों में पूरी तरह पककर कटाई के लिए तैयार खड़ी है. ऐसे में, यह डर बढ़ता जा रहा है कि लगातार बारिश से फसल की गुणवत्ता खराब हो सकती है और कुल पैदावार में भी कमी आ सकती है. खराब मौसम की इन स्थितियों से किसान साफ तौर पर परेशान नजर आ रहे थे.

स्कूल की छत उड़ गई

इसी बीच तेज तूफानों और आंधियों के कारण हरदा में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय (स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) की छत उड़ गई. इस घटना के चलते स्कूल के कंप्यूटर, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचा है. प्रशासन फिलहाल नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है.

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कृषि उपज मंडी में भी बारिश का असर

इस बीच बारिश का असर कृषि उपज मंडी में भी देखने को मिला. मंडी परिसर में रखा मक्के का भंडार बारिश में भीग गया, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. व्यापारियों ने मंडी में बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने की मांग की है. मॉनसून से पहले हुई बारिश के पहले ही दौर ने जिले के कई हिस्सों में नुकसान पहुंचाया है. किसान, व्यापारी और आम जनता अब मौसम के अगले दौर को लेकर आशंकित हैं.

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