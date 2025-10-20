Advertisement
दीपावली पर चना की दाल चढ़ाने से उतर जाएगा सारा कर्जा! एमपी में इस मंदिर की जानिए खास मान्यता

Harda Ranmukteshwar Temple: हरदा और देवास जिले की सीमा पर स्थित पांडवकालीन ऋणमुक्तेश्वर मंदिर दीपावली पर चने की दाल चढ़ाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जिससे श्रद्धालु हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति पाते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:26 PM IST
एमपी में इस मंदिर की जानिए खास मान्यता

Harda Famous Temple: हरदा और देवास जिले की सीमा पर, नर्मदा नदी के किनारे बसा पांडवकालीन ऋणमुक्तेश्वर मंदिर दीपावली के समय एक अनोखी परंपरा के लिए मशहूर है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक अमावस्या या दीपावली के मौके पर श्रद्धालु नर्मदा में स्नान करके भगवान शिव को चने की दाल चढ़ाते हैं और मानते हैं कि इससे हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है. इसी परंपरा के कारण यह मंदिर दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का केंद्र बन जाता है और यहां की प्रसिद्धि साल दर साल बढ़ती जा रही है.

मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं का कहना है कि वह हर साल दिवाली पर चने की दाल चढ़ाने आते हैं और उन्हें इससे आत्मिक शांति के साथ-साथ व्यापार या व्यक्तिगत जीवन में भी लाभ हुआ महसूस हुआ है. कुछ श्रद्धालु नियमित रूप से माह की अमावस्या पर भी यहां आकर दान करते हैं और अपने कर्ज से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं. इन भक्तों की आस्था और लगातार आता हुआ जनसमूह इस धार्मिक परंपरा की जीवंतता को दर्शाता है.

श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ रही
मंदिर के पुजारियों ने बताया कि दीपावली के अवसर पर यहां विशेष पूजा-अर्चना और दान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि प्राचीन काल में पांडव और राजा हरिश्चंद्र ने भी यहीं विशेष पूजा की थी और तभी से यह स्थान ऋणमुक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ. देवस्थान और नदी के किनारे की पवित्रता के कारण यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है.  

(रिपोर्टः अर्जुन देवड़ा, हरदा)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "हरदा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

