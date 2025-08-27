कीचड़-दलदल में फंसी हरदा जिले के इन गांवों की जिंदगी, 77 साल बाद भी अधूरा है सपना
कीचड़-दलदल में फंसी हरदा जिले के इन गांवों की जिंदगी, 77 साल बाद भी अधूरा है सपना

Harda News: मध्य प्रदेश में एक तरफ सड़कों का जाल बिछाने की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ आज भी कई गांव ऐसे हैं, जहां आजादी के 77 साल बाद भी सड़क तक नहीं बनी है, हरदा जिले में ऐसा ही एक गांव है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 27, 2025, 02:18 PM IST
हरदा के कई गांवों में आज तक नहीं पहुंची सड़क
हरदा के कई गांवों में आज तक नहीं पहुंची सड़क

MP News: देश को भले ही आजादी मिले 77 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई गांवों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंची हैं. हरदा जिले के आदिवासी बहुल वनग्रामों में आज की स्थिति सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से दूर हैं, बारिश आते ही इन गांवों के हालात और भी बदतर हो जाते हैं. यहां के ग्रामीणों की जिंदगी दलदल और कीचड़ में फंसी हुई है. मगरया, छोटा डोंगरगांव, बगदी, जैसे दर्जनों गांव अब भी विकास की राह तक रहे हैं, खासकर बरसात के दिनों में ये गांव पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट जाते हैं. जिससे यहां को लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को समय से इलाज तक नहीं मिल पाता है. 

5 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल 

गांव के लोगों मुख्य सड़कों तक आने के लिए 5 किलोमीटर तक चलना पड़ता है. जिससे गांव में कई बार एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है. बरसात में गांव कट जाते हैं बरसात के दिनों में हालात और भी बिगड़ जाते हैं, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते और ग्रामीण बाजार या अस्पताल तक जाने के लिए घंटों की पैदल यात्रा करने पर मजबूर होते हैं. हरदा जिले में यह कहानी एक दो गांवों की नहीं बल्कि दर्जनों गांवों की है, ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जब एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, जान जोखिम में मगरया समेत दर्जनों वनग्राम में अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, हालात यह हैं कि किसी के बीमार पड़ने पर एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती. कई बार गर्भवती महिलाओं को कपड़े की झोली या चारपाई पर उठाकर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है. समय पर इलाज नहीं मिलने से जिंदगी की बाज़ी हारने तक के मामले सामने आ चुके हैं. 

ये भी पढ़ेंः 47 करोड़ की लागत वाला ब्रिज बना गड्ढों का ट्रैक, 6 महीनों में ही उखड़ा, हुई शिकायत

ग्रामीणों ने की सड़क की मांग 

ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के वक्त नेता बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन सड़क आज भी एक सपना है, ग्रामीणों का कहना है कि हम भी भारत के नागरिक हैं, लेकिन हमारे गांव में अब भी विकास नहीं पहुंचा है. वहीं इस मामले में जब हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन से बात की गई तो उन्होंने कहा वन विभाग और पीडब्ल्यूडी को निर्देश जारी किए गए हैं, जिले के वन क्षेत्रों के लिए जल्द प्लान तैयार कर प्रस्ताव भेजा जाएगा.

हरद जिले के इन गांव के लोगों ने सड़कों की मांग की है, लेकिन 77 सालों बाद भी इन गांवों में सड़क जैसी सुविधा नहीं पहुंच पाई है. ऐसे में गांव के लोगों ने एक बार फिर सड़क की मांग की है, गांव के लोगों का कहना है कि सबसे पहले गांव में सड़क बननी चाहिए.  

हरदा से अर्जुन देवड़ा की रिपोर्ट 

ये भी पढ़ेंः अब CM PM के आने पर भी नहीं लगेगा जाम, भोपाल के इस इलाके में बन रहा अंडरपास

;