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काम कर लौट रहे दोस्तों की तरफ काल बनकर दौड़ी कार, एक साथ बुझ गए 3 घरों के चिराग, इलाके में मातम

Harda Road Accident: हरदा जिले में देर रात हुए सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई. तीनों एसी रिपेयरिंग का काम कर घर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. तीनों युवकों के मौत के बाद इलाके में मातम का माहौल है.

Written ByArjun DevdaEdited By:Pooja
Published: Jul 14, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:26 PM IST
काम कर लौट रहे दोस्तों की तरफ काल बनकर दौड़ी कार, एक साथ बुझ गए 3 घरों के चिराग, इलाके में मातम

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Arjun Devda

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अर्जुन देवड़ा हरदा जिले से रिपोर्टर हैं.

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