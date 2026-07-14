काम कर लौट रहे दोस्तों की तरफ काल बनकर दौड़ी कार, एक साथ बुझ गए 3 घरों के चिराग, इलाके में मातम

मृतकों को की हुई पहचान

मृतकों की पहचान हो गई है. प्रकाश खरबडे के बेटे संदीप (30) सिरली वार्ड 2 के किसानी मोहल्ले के रहने वाले था. उमराव सिंह के बेटे सुनील (30) सन्यासा का रहने वाले था और अभी हरदा की बीबी सिटी कॉलोनी में रह रहे थे. उनकी शादी को तीन साल हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी. सुनील की परवरिश उनके मामा ने की थी और वह हरदा में अपनी मां और पत्नी के साथ रहता था. धनसिंह राजपूत के बेटे गोपाल (31) सोटाडा गांव के रहने वाले था. वह भी दो भाइयों में बड़े थे और उनका तीन महीने का बेटा था. गोपाल अभी हरदा में मुदित होम में रह रहे थे.