काम कर लौट रहे दोस्तों की तरफ काल बनकर दौड़ी कार, एक साथ बुझ गए 3 घरों के चिराग, इलाके में मातम

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Harda Road Accident: हरदा जिले में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन दोस्तों की जान चली गई. हादसा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के डगावानीमा गांव के पास फोरलेन पर करीब रात 12 बजे हुआ. जानकारी के मुताबिक, तीनों युवक एसी रिपेयरिंग का काम करते थे. काम खत्म करने के बाद वे घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए.
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए. सिटी कोतवाली SHO रोशनलाल भारती ने बताया कि तीनों युवक हरदा की ओर जा रहे थे. जब वे डगवानीमा-हरदा रूट पर फोर-लेन हाईवे पार कर रहे थे, तो बैतूल की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही एक कार उनकी मोटरसाइकिल से टकरा गई. जोरदार टक्कर के कारण तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस शवों को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
मृतकों को की हुई पहचान
मृतकों की पहचान हो गई है. प्रकाश खरबडे के बेटे संदीप (30) सिरली वार्ड 2 के किसानी मोहल्ले के रहने वाले था. उमराव सिंह के बेटे सुनील (30) सन्यासा का रहने वाले था और अभी हरदा की बीबी सिटी कॉलोनी में रह रहे थे. उनकी शादी को तीन साल हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी. सुनील की परवरिश उनके मामा ने की थी और वह हरदा में अपनी मां और पत्नी के साथ रहता था. धनसिंह राजपूत के बेटे गोपाल (31) सोटाडा गांव के रहने वाले था. वह भी दो भाइयों में बड़े थे और उनका तीन महीने का बेटा था. गोपाल अभी हरदा में मुदित होम में रह रहे थे.
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