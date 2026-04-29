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हरदा वासियों को बड़ी सौगात, बनारस और पुणे जाना होगा आसान, अमृत भारत एक्सप्रेस को केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

Amrit Bharat Express: हरदा वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है.  बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए रवाना किया.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:13 PM IST
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हरदा वासियों को बड़ी सौगात, बनारस और पुणे जाना होगा आसान, अमृत भारत एक्सप्रेस को केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

Amrit Bharat Express: हरदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अमृत भारत एक्सप्रेस का आगमन हुआ. जिसके बाद बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके, अन्य जनप्रतिनिधियों और रेलवे अधिकारियों ने स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन का स्वागत किया. इसके बाद हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए रवाना किया.

28 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर विशेष सेवा का शुभारंभ किया. इसी के साथ गाड़ी संख्या 22589-22590 बनारस-हड़पसर-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 28 अप्रैल से प्रारम्भ हो गया है. प्रधानमंत्री के शुभारंभ के उपरांत गाड़ी संख्या 02531 उद्घाटन विशेष सेवा 29 अप्रैल को सुबह 10:20 बजे हरदा रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया.
 

ट्रेन के ड्राइवर का किया सम्मान
ट्रेन के ड्राइवर का शॉल श्रीफल से स्वागत किया गया. इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, रेलवे अधिकारियों एवं नागरिकों की उपस्थिति में स्वागत समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर भारत सरकार के जनजातीय कार्य विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उईके शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए. अमृत भारत एक्सप्रेस के संचालन से क्षेत्र के यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त तेज, सुरक्षित एवं सुगम रेल यात्रा का लाभ मिलेगा. यह सेवा क्षेत्रीय संपर्क और यात्री सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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बनारस-पुणे पहुंचना होगा आसान
अमृत भारत एक्सप्रेस के हरदा स्टापेज से न केबल बनारस की धार्मिक यात्रा करने वाले धर्मावलंबियों को लाभ मिलेगा. वही हरदा जिले के विद्यार्थी जो महाराष्ट्र के एजुकेशन हब कहे जाने वाले पुणे शहर में अध्ययन करने वाले छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा. यह ट्रेन प्रतिदिन 10:20 हरदा से रवाना होगी.

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