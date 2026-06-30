/हरदा में तेज बारिश से जलभराव, किसानों पर मंडराया फसल नुकसान का खतरा, बड़वानी में बिजली गिरने से पिता-बेटी घायल

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मध्य प्रदेश के हरदा और बड़वानी जिलों से भारी बारिश और बिजली गिरने से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें आ रही हैं. हरदा जिले में हुई जबरदस्त बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है. बारिश के पहले ही दौर के बाद पानतलाई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे रोजमर्रा की ज़िंदगी ठप हो गई है. वहीं खेतों में ज़्यादा पानी जमा होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है और उन्हें डर है कि बोई गई फसल बर्बाद हो सकती है. हरदा के ही अबगांव खुर्द में बिजली गिरने से एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
बड़वानी में बिजली गिरने से पिता- पुत्री घायल
इस बीच बड़वानी जिले के पाटी पुलिस स्टेशन इलाके के पलवड़ गांव से एक दुखद घटना की खबर आई है. यहां खेत में काम करते समय एक किसान और उनकी बेटी पर बिजली गिर गई. बिजली उनके बहुत पास गिरी. इसके जोरदार झटके से वे दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. खेत में मौजूद दो बैल बिजली की चपेट में आने से तुरंत मर गए. परिवार के लोगों ने घायल पिता और बेटी को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
हरदा में किसानों की बढ़ी चिंता
इस बीच, हरदा के किसान लगातार चिंतित हो रहे हैं. आशंका है कि बारिश की वजह से खेतों में लगी फसलें खराब हो सकती हैं. जानकारी के मुताबिक, लगातार बारिश से पानी जमा होने से फसलों को नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा अबगांव खुर्द गांव में एक घर पर बिजली गिरने की घटना की भी खबर है. घर को तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक किसी बड़े नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं है. इस घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई.
बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है. जिन 15 जिलों में मानसून आ चुका है, उनमें से बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में मंगलवार के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में इन जिलों में लगभग 4 इंच तक बारिश हो सकती है. वहीं, 2 जुलाई से एक नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.
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