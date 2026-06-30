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हरदा में तेज बारिश से जलभराव, किसानों पर मंडराया फसल नुकसान का खतरा, बड़वानी में बिजली गिरने से पिता-बेटी घायल

Harda News: हरदा और बड़वानी जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने से काफी तबाही हुई है. हरदा के पानतलाई गांव में बारिश के पहले ही दौर में जलभराव हो गया और घरों में पानी घुस गया. वहीं बड़वानी में बिजली गिरने से पिता और बेटी घायल हो गए और दो बैलों की मौत हो गई.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 30, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:43 AM IST
हरदा में तेज बारिश से जलभराव, किसानों पर मंडराया फसल नुकसान का खतरा, बड़वानी में बिजली गिरने से पिता-बेटी घायल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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