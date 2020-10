2000 PPE किट मिलने पर हेल्थ मिनिस्टर ने शाहरुख का जताया आभार, SRK ने ऐसे किया रिएक्ट

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना की जंग में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने भी सहयोग दिया है. शाहरुख खान ने छत्तीसगढ़ को दो हजार PPE किट उपलब्ध कराए हैं. जिसके बाद कई लोगों ने इसे छत्तीसगढ़ का अपमान बताया तो कई लोगों ने आभार भी व्यक्त किया. छत्तीसगढ़ को ये 2000 PPE किट शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन ने भेजे हैं.

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी शाहरुख खान के इस मदद के लिए आभार व्यक्त किया. सिंहदेव ने ट्वीट के जरिए शाहरुख खान और उनकी मीर फाउंडेशन को धन्यवाद लिखा.जिसपर शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''सर, हम सभी अपने भाइयों और बहनों को इस मुश्किल वक्त से उबारने के लिए जो भी संभव हो, करने की कोशिश कर रहे हैं.इन प्रयासों के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं.''

I express my heartfelt gratitude to @iamsrk & @MeerFoundation for providing PPE kits to protect our frontline warriors. Thanks @rajshriartist for connecting us and making this possible. Your generosity has inspired many more to protect our healthcare heroes. pic.twitter.com/SL47SjwzsI

— TS Singh Deo (@TS_SinghDeo) October 22, 2020