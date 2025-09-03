न त्योहार, न मौसम की मार फिर भी MP के इस स्कूल में 10 दिन की छुट्टी, वजह है खास

School Holiday: मध्य प्रदेश में एक स्कूल में अचानक से 10 दिनों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी वजह थोड़ी खास है, क्योंकि बारिश या त्योहार की वजह यहां छुट्टी नहीं की गई है.
Itarsi News: किसी त्योहार या मौसम की मार की वजह से स्कूलों में छुट्टी हो जाए तो बात समझ में आती है. लेकिन अगर इन सब से हटके किसी स्कूल में 10 दिन की छुट्टी कर दी जाए तो मामला थोड़ा अलग होता है. लेकिन मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक स्कूल में 4 से 13 सितंबर तक पूरे 10 दिनों की छुट्टियां कर दी गई हैं. क्योंकि यहां तेंदुए की दहशत ने लोगों को परेशान कर दिया है. इटारसी के पथरोटा स्थित पॉवरग्रिड परिसर में लगातार मादा तेदुएं के मूमेंट से दहशत का माहौल बन गया है, जिससे यहां बने स्कूल को 10 दिनों तक बंद करने का फैसला लिया गया है.
गुस्से में है तेदुआं
स्थानीय लोगों की मानें तो परिसर में तेंदुए का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है, अंदेशा जताया जा रहा है कि तेंदुआ अपने शावक की मौत से आक्रोशित है और आक्रामक भी हो सकता है. इसी डर के कारण स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए सभी क्लासों को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया गया है, उन्होंने यह भी बताया कि यदि वन विभाग तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू कर लेता है, तो स्कूल समय से पहले भी दोबारा खोला जा सकता है. लेकिन अगर तेंदुए को नहीं पकड़ा जाता है तो बच्चों को लेकर रिस्क नहीं लिया जा सकता है.
वन विभाग अलर्ट
इटारसी का यह इलाका वनों से घिरा हुआ है. ऐसे में वन विभाग की टीमें मौके पर डटी हुई हैं और तेंदुए की तलाश के लिए ट्रैप कैमरे व अन्य संसाधनों की मदद ली जा रही है, वन विभाग का कहना है कि तेंदुए को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की जा रही है. इलाके के कई अभिभावकों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है. वहीं, कुछ छात्रों के चेहरे पर अनचाही छुट्टियों की खुशी भी साफ नजर आ रही है. क्योंकि उन्हें बेवजह 10 दिन की छुट्टी मिल गई.
लॉकडाउन जैसी स्थिति
इटारसी के पथरोटा स्थित पॉवरग्रिड परिसर में फिलहाल लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि तेंदुए का मूवमेंट यहां लगातार देखा गया है. जिससे यहां प्रशासन लगातार अलर्ट बना हुआ है. वहीं सुबह से लेकर रात तक लोग यहां बाहर निकलने से बच रहे हैं, ज्यादातर समय लोग घरों में ही बिता रहे हैं, ताकि कोई परेशानी न हो. हालांकि वन विभाग ने तेंदुए को जल्द पकड़ने की बात कही है.
