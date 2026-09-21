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नर्मदापुरम में 108 एंबुलेंस में ढोई जा रही थीं सब्जियां, VIDEO वायरल होने पर क्या बोला स्वास्थ्य विभाग?

नर्मदापुरम में 108 एंबुलेंस में सब्जियों के बोरे रखे होने का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है. वहीं सीएमएचओ ने कार्रवाई की बात कही है.

Written ByAbhishek Gour
Published: Sep 21, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:28 PM IST
नर्मदापुरम में 108 एंबुलेंस में ढोई जा रही थीं सब्जियां, VIDEO वायरल होने पर क्या बोला स्वास्थ्य विभाग?
Image Credit: ZEE MEDIA

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Abhishek Gour

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अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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