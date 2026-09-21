नर्मदापुरम में 108 एंबुलेंस में ढोई जा रही थीं सब्जियां, VIDEO वायरल होने पर क्या बोला स्वास्थ्य विभाग?

पहला मामला आया

वहीं उन्होंने आगे कहा कि जिले में 108 एंबुलेंस सेवा की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी तय है. इसके अलावा बीएमओ और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से भी समय-समय पर एंबुलेंस की मॉनिटरिंग की जाती है. इसमें यह देखा जाता है कि मरीज तक एंबुलेंस कितने समय में पहुंच रही है और सेवा किस तरह संचालित हो रही है. उन्होंने कहा कि एंबुलेंस में सब्जियां ढोने का मामला उनके संज्ञान में आया पहला मामला है. इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित नोडल अधिकारी से जानकारी मांगी जा रही है.