नर्मदापुरम में 108 एंबुलेंस में ढोई जा रही थीं सब्जियां, VIDEO वायरल होने पर क्या बोला स्वास्थ्य विभाग?

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मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मरीजों की जान बचाने के लिए संचालित 108 एंबुलेंस में सब्जियों के बोरे ढोने का वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस सेवा की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वीडियो में एंबुलेंस के अंदर सब्जियों से भरे कट्टे रखे दिखाई दे रहे हैं. मामला सामने आने के बाद विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है. संबंधित अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई की बात भी सामने आई है.
मामले को लेकर नर्मदापुरम के सीएमएचओ डॉ. नरसिंह गेहलोत ने कहा कि एंबुलेंस में सब्जियां या अन्य सामान ले जाने की जानकारी उनके सामने पहली बार आई है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो का संज्ञान लिया गया है. सीएमएचओ ने बताया कि इससे पहले भी 108 एंबुलेंस सेवा में लापरवाही से जुड़ी शिकायतें सामने आ चुकी हैं. इनमें एंबुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने जैसी शिकायतें शामिल हैं. इन मामलों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध संचालक को भी दी गई थी.
पहला मामला आया
वहीं उन्होंने आगे कहा कि जिले में 108 एंबुलेंस सेवा की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी तय है. इसके अलावा बीएमओ और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से भी समय-समय पर एंबुलेंस की मॉनिटरिंग की जाती है. इसमें यह देखा जाता है कि मरीज तक एंबुलेंस कितने समय में पहुंच रही है और सेवा किस तरह संचालित हो रही है. उन्होंने कहा कि एंबुलेंस में सब्जियां ढोने का मामला उनके संज्ञान में आया पहला मामला है. इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित नोडल अधिकारी से जानकारी मांगी जा रही है.
मामले की होगी जांच
सीएमएचओ ने बताया कि मामले की जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़ी पुरानी शिकायतों के मामले में भी नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे. वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया गया था. अब नए मामले में भी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा. जांच में यदि लापरवाही या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.