Add Zee Business As A Preferred Source
App

11 केवी लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, शव रखकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

Narmadapuram News: नर्मदापुरम जिले के सोमलवाड़ा गांव में 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से हार्वेस्टर पर काम कर रहे 28 वर्षीय शिवकुमार इरपाचे की मौत हो गई. घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर हिरनखेड़ा-इटारसी मार्ग पर चक्काजाम कर दिया.

Written ByAbhishek GourEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 09, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:54 PM IST
11 केवी लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, शव रखकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम
Image Credit: Seoni Malwa Accident News

About the Author

Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
11 केवी लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, शव रखकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम
Narmadapuram news2 min ago
2
MP Rajya Sabha Chunav1 hr ago
3
MP Rajya Sabha Chunav2 hrs ago
4
ujjain crime news3 hrs ago
5
Amarpatan News3 hrs ago