11 केवी लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, शव रखकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

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Seoni Malwa Accident News: नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम सोमलवाड़ा में 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने युवक का शव सड़क पर रखकर हिरनखेड़ा-इटारसी मार्ग पर चक्काजाम कर दिया. ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई. मृतक की पहचान 28 वर्षीय शिवकुमार इरपाचे, पिता सुरेश कुमार इरपाचे, निवासी सोमलवाड़ा के रूप में हुई है. मिली जानकारी के मुताबिक, शिवकुमार, राजेश कुमार गौर के हार्वेस्टर पर कार्यरत था. सोमवार शाम काम के दौरान हार्वेस्टर 11 केवी बिजली लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे शिवकुमार को जोरदार करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में सड़क पर एकत्र हो गए. उन्होंने शिवकुमार का शव हिरनखेड़ा-इटारसी मार्ग पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. चक्काजाम के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार कीर्ति प्रधान और पूनम सलामे मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से चर्चा कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे. हालात को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया.
समझाइश के बाद सहमति बनी
वहीं ग्रामीणों का आरोप था कि जिस हार्वेस्टर पर शिवकुमार काम कर रहा था, उससे जुड़े जिम्मेदार व्यक्ति को मौके पर बुलाकर कार्रवाई की जाए. साथ ही मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जाए. काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन और प्रशासनिक समझाइश के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी. प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई और सहायता का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया. इसके बाद परिजनों ने शिवकुमार का अंतिम संस्कार किया.
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