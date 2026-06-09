11 केवी लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, शव रखकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

Seoni Malwa Accident News: नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम सोमलवाड़ा में 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने युवक का शव सड़क पर रखकर हिरनखेड़ा-इटारसी मार्ग पर चक्काजाम कर दिया. ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई. मृतक की पहचान 28 वर्षीय शिवकुमार इरपाचे, पिता सुरेश कुमार इरपाचे, निवासी सोमलवाड़ा के रूप में हुई है. मिली जानकारी के मुताबिक, शिवकुमार, राजेश कुमार गौर के हार्वेस्टर पर कार्यरत था. सोमवार शाम काम के दौरान हार्वेस्टर 11 केवी बिजली लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे शिवकुमार को जोरदार करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.