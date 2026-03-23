नर्मदापुरम में महाघोटाला! सरकारी गोदम से 800 क्विंटल गेहूं गायब, वेयरहाउस संतालक पर गिरेगी गाज

Narmadapuram News: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिला से एक बार फिर सरकारी अनाज घोटाले की चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां सिवनीमालवा के कोठरा गांव स्थित पंचमुखी वेयरहाउस से करीब 800 क्विंटल (1600 बोरी) शासकीय गेहूं गायब हो गया. मामला तब उजागर हुआ जब एसडीएम विजय राय अपनी टीम के साथ रबी उपार्जन शुरू होने से पहले निरीक्षण के लिए पहुंचे. निरीक्षण के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. संबंधित वेयरहाउस संचालक और कर्मचारियों से पूछाताछ की जा रही है.

शुरुआती जांच में ही स्टॉक में गड़बड़ी का शक हुआ और वेयरहाउस को तत्काल सील कर दिया गया, लेकिन तीन दिन बाद जब दोबारा गिनती हुई तो पूरा खेल सामने आ गया. पिछले सीजन 2025-26 का 1600 बोरी गेहूं गायब मिला, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया. गड़बड़ी के सामने आने के बाद एसडीएम विजय राय ने वेयरहाउस संचालक से पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए.

वेयर हाउस में बड़ा अनाज घोटाला

प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर है, जो गंभीर अनियमितता की ओर इशारा करता है. कार्रवाई का मुख्य कारण वेयरहाउस में रखे शासकीय अनाज का भौतिक स्टॉक और दस्तावेजों में दर्ज मात्रा का मेल न होना रहा. इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं के गायब होने से यह आशंका भी जताई जा रही है कि मामला केवल लापरवाही नहीं, बल्कि संगठित स्तर पर की गई गड़बड़ी हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जा रही गंभीरता से जांच

फिलहाल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. अब यह देखा जाना बाकी है कि जांच में केवल वेयरहाउस संचालक की जिम्मेदारी तय होती है या अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी इसके दायरे में आते हैं.

ये भी पढ़ें: क्या आप जानते हैं भोपाल की इन 10 झीलों का राज? सिर्फ बड़ा तालाब ही नहीं, ये भी हैं शहर की शान

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे