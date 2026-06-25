मरीज सुरक्षित भेजा गया

उन्होंने आगे बताया कि नर्मदापुरम में पहले एसपीएम के हेलिपैड ग्राउंड से एयरलिफ्ट करने की योजना थी, लेकिन रात में हुई बारिश के बाद जब हमने वहां का निरीक्षण किया तो हमें नहीं लगा कि वहां से एयरलिफ्ट संभव हो पाएगा. इसलिए तत्काल इस बात को कलेक्टर साहब और बबीता मैडम, जो स्वास्थ्य विभाग की ओआईसी भी हैं, उनके संज्ञान में लाया गया. इसके बाद हमने तुरंत ट्राइडेंट टीम से संपर्क किया, उन्हें स्थिति से अवगत कराया और मरीज को वहां से ले जाने की व्यवस्था की. ट्राइडेंट की टीम पहुंची और मरीज को सुरक्षित रवाना किया गया.