राज्य चुनें
Narmadapuram Air Ambulance News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में जिंदगी और मौत के बीच चल रही जंग में आखिरकार आसमान से उम्मीद की किरण उतरी. ब्रेन और मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी गंभीर स्थिति से जूझ रहे नर्मदापुरम के एक मरीज को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की मदद से नागपुर एयरलिफ्ट किया गया. जिले में पहली बार किसी मरीज के लिए इस हाईटेक सुविधा का इस्तेमाल किया गया, जिससे पूरे घटनाक्रम ने लोगों का ध्यान खींच लिया.
दरअसल, मरीज रामगोपाल टोकसे की हालत लगातार बिगड़ रही थी. निजी अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बेहतर और उन्नत चिकित्सा सुविधा की जरूरत बताई. परिजनों के सामने समय कम था और चुनौती बड़ी. ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई. मामला गंभीर देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तत्काल हरकत में आया. सीएमएचओ डॉ नरसिंह गहलोत ने शासन स्तर पर विशेष अनुमति के लिए प्रक्रिया शुरू कराई. मंजूरी मिलते ही मरीज को एयरलिफ्ट करने की तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू हो गईं.
डॉक्टर परिजन पास रहे
इससे पहले नर्मदापुरम के एसपीएम हेलीपैड से उड़ान भरने की योजना बनाई गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर तकनीकी अड़चन सामने आ गई. इसके बाद प्रशासन ने फुर्ती दिखाते हुए बुधनी के ट्राइडेंट हेलीपैड से ऑपरेशन को अंजाम देने का फैसला लिया. भोपाल से पहुंची एयर एम्बुलेंस जैसे ही हेलीपैड पर उतरी, वहां मौजूद लोगों की निगाहें उसी पर टिक गईं. मेडिकल उपकरणों से लैस एयर एम्बुलेंस में मरीज को शिफ्ट किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच नागपुर के लिए रवाना कर दिया गया. मरीज के साथ एक डॉक्टर और एक परिजन भी मौजूद रहे.
मरीज के लिए जीवनरक्षक
बता दें कि जिले में पहली बार चला ऑपरेशन लाइफलाइन नर्मदापुरम जिले के लिए यह ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है. अब तक केवल बड़े महानगरों में सुनाई देने वाली एयर एम्बुलेंस सेवा पहली बार जिले के एक गंभीर मरीज के लिए जीवनरक्षक साबित हुई. समय के खिलाफ चली इस दौड़ में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल टीम ने मिलकर ऐसा मिशन पूरा किया, जिसने मरीज और उसके परिवार को नई उम्मीद दे दी.
नागपुर किया एयर लिफ्ट
इसको लेकर एडीएम अनिल जैन ने बताया कि राम गोपाल टोंकसी मरीज हैं. डॉक्टर साहब ने कल हेल्थ कमिश्नर साहब से अनुमति प्राप्त की, क्योंकि उनकी स्थिति गंभीर थी और वे सड़क मार्ग से यात्रा करने की स्थिति में नहीं थे. इसलिए कल उच्च स्तर से सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गईं. कलेक्टर साहब के प्रयासों से हमें अनुमति मिली. इसके बाद हमने आवश्यक अनुमति लेकर आज उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से नागपुर रवाना किया है.
मरीज सुरक्षित भेजा गया
उन्होंने आगे बताया कि नर्मदापुरम में पहले एसपीएम के हेलिपैड ग्राउंड से एयरलिफ्ट करने की योजना थी, लेकिन रात में हुई बारिश के बाद जब हमने वहां का निरीक्षण किया तो हमें नहीं लगा कि वहां से एयरलिफ्ट संभव हो पाएगा. इसलिए तत्काल इस बात को कलेक्टर साहब और बबीता मैडम, जो स्वास्थ्य विभाग की ओआईसी भी हैं, उनके संज्ञान में लाया गया. इसके बाद हमने तुरंत ट्राइडेंट टीम से संपर्क किया, उन्हें स्थिति से अवगत कराया और मरीज को वहां से ले जाने की व्यवस्था की. ट्राइडेंट की टीम पहुंची और मरीज को सुरक्षित रवाना किया गया.
प्रशासन का जताया आभार
वहीं मरीज के परिजनों का कहना है कि 'मेरे पिताजी राम गोपाल टोंकसी गंभीर रूप से बीमार हैं. इस दौरान सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिला. विशेष रूप से नर्मदापुरम के सभी अधिकारियों, कलेक्टर महोदय, सीएमओ साहब तथा अन्य सभी छोटे-बड़े कर्मचारियों का भरपूर सहयोग रहा. इतनी जल्दी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए हम मध्य प्रदेश प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद.'
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!