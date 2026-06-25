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नर्मदापुरम में पहली बार एयर एम्बुलेंस से मरीज एयरलिफ्ट, गंभीर हालत में भेजा गया नागपुर

Narmadapuram News: नर्मदापुरम में पहली बार गंभीर मरीज रामगोपाल टोंकसी को एयर एम्बुलेंस से नागपुर एयरलिफ्ट किया गया. ब्रेन और मल्टी ऑर्गन फेलियर से जूझ रहे मरीज को बेहतर इलाज के लिए प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों के समन्वय से सुरक्षित भेजा गया.

Written ByAbhishek GourEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 25, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:38 PM IST
नर्मदापुरम में पहली बार एयर एम्बुलेंस से मरीज एयरलिफ्ट, गंभीर हालत में भेजा गया नागपुर
Image Credit: Narmadapuram Air Ambulance NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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