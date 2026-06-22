पुलिस ने तेज की जांच

वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता नितिन मेशकर ने बताया कि परिवारों ने अपनी बेटी के लापता होने की सूचना दी थी और पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद खबर आई कि लड़की थाने लौट आई हैं. बाद में युवती के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी को धर्म परिवर्तन की घटना का शिकार बनाया गया था. पीड़िता से बात करने पर पता चला कि वह रिया उपाध्याय नाम की एक महिला से मिली थी जो कथित तौर पर हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाती थी. शिकायत में सच्चाई सामने लाने और भविष्य में अन्य युवतियों के साथ ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. पुलिस को शिकायत मिल गई है और जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जा सकती है.