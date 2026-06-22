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नर्मदापुरम में युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश, वकील की वेशभूषा में खेल, जांच तेज

Narmadapuram News: नर्मदापुरम में एक महिला पर अपनी असली पहचान छिपाकर युवतियों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के गंभीर आरोप हैं. आरोपी महिला कोर्ट परिसर में खुद को रिया उपाध्याय बताकर वकील के तौर पर पेश आती थी.

Written ByAbhishek GourEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 22, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:09 AM IST
नर्मदापुरम में युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश, वकील की वेशभूषा में खेल, जांच तेज

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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