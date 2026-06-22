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Narmadapuram News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में फर्जी पहचान और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोशिश का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला पर आरोप है कि उसने अपनी असली धार्मिक पहचान छिपाई और युवतियों से दोस्ती करके उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से प्रभावित किया. आरोपी महिला वकील के भेष में नर्मदापुरम कोर्ट परिसर में काम करती थी और खुद को हिंदू समुदाय की रिया उपाध्याय बताती थी.
परिजनों ने दर्ज कराई थी युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट
यह मामला तब सामने आया जब एक युवती के परिवार ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. बाद में वह युवती मिल गई और उसने पुलिस और सामाजिक संगठनों को अपनी आपबीती सुनाई. पीड़िता के अनुसार, उसका मोबाइल फोन खो गया था और फोन खोने के संबंध में आवेदन तैयार करते समय वह उस कथित महिला वकील से मिली थी. जैसे-जैसे उनका संपर्क बढ़ा, वह महिला उसे विभिन्न धार्मिक स्थलों पर ले जाने लगी और बाद में उसने अपनी असली पहचान शेख रुबीना के रूप में बताई.
धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश
युवती का आरोप है कि वह उस महिला से तब मिली थी जब वह अपने खोए हुए मोबाइल फोन के लिए एक एप्लीकेशन लिखवा रही थी. इसके बाद उनकी बातचीत बढ़ी और उस महिला ने अपना नाम रिया उपाध्याय बताया. शिकायत करने वाली का कहना है कि बाद में उस महिला ने अपनी असली पहचान शेख रुबीना के तौर पर बताई और उसे धार्मिक गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की. युवती का आरोप है कि उसे कई धार्मिक जगहों पर ले जाया गया और धर्म बदलने और शादी करने के लिए उस पर मानसिक दबाव डाला गया. शिकायत में एक वकील का नाम भी सामने आया है, जिस पर आरोप है कि उसने इस पूरी घटना में मदद की थी.
पुलिस ने तेज की जांच
वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता नितिन मेशकर ने बताया कि परिवारों ने अपनी बेटी के लापता होने की सूचना दी थी और पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद खबर आई कि लड़की थाने लौट आई हैं. बाद में युवती के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी को धर्म परिवर्तन की घटना का शिकार बनाया गया था. पीड़िता से बात करने पर पता चला कि वह रिया उपाध्याय नाम की एक महिला से मिली थी जो कथित तौर पर हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाती थी. शिकायत में सच्चाई सामने लाने और भविष्य में अन्य युवतियों के साथ ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. पुलिस को शिकायत मिल गई है और जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जा सकती है.
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