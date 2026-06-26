नर्मदापुरम मर्डर केस में बड़ा खुलासा, जमीन विवाद में जीजा ने की साले की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

मामला माखननगर थाना क्षेत्र के कोटगांव का बताया जा रहा है, जहां 35 वर्षीय संजय उर्फ जितेंद्र मालवीय की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी थी. शुरुआत में यह मामला अंधे कत्ल जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस ने हर पहलू पर बारीकी से जांच की. पूछताछ, तकनीकी साक्ष्यों और घटनास्थल से मिले सुरागों ने पुलिस को मृतक के जीजा रामश्याम मालवीय तक पहुंचा दिया. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी और मृतक के बीच लंबे समय से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था.



आरोपी को भेजा जेल

मिली जानकारी के मुताबिक, घटना वाली रात दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आरोपी ने सुनसान स्थान पर बसूले से संजय की जांघ पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने दो दिन के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया बसूला और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.