नर्मदापुरम मर्डर केस में बड़ा खुलासा, जमीन विवाद में जीजा ने की साले की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

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Narmadapuram Murder Case: नर्मदापुरम में एक अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने महज दो दिन में सुलझा ली है. जिस शख्स पर परिवार भरोसा करता था, वही रिश्तों का कातिल निकला. पैतृक जमीन के विवाद ने ऐसा खूनी मोड़ लिया कि जीजा ने अपने ही साले को मौत के घाट उतार दिया. सुनसान जगह पर बसूले से जांघ पर वार कर हत्या की गई और आरोपी वारदात के बाद ऐसे गायब हुआ, मानो कुछ हुआ ही न हो. लेकिन पुलिस की सटीक जांच और तकनीकी साक्ष्यों ने आखिरकार कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.
मामला माखननगर थाना क्षेत्र के कोटगांव का बताया जा रहा है, जहां 35 वर्षीय संजय उर्फ जितेंद्र मालवीय की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी थी. शुरुआत में यह मामला अंधे कत्ल जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस ने हर पहलू पर बारीकी से जांच की. पूछताछ, तकनीकी साक्ष्यों और घटनास्थल से मिले सुरागों ने पुलिस को मृतक के जीजा रामश्याम मालवीय तक पहुंचा दिया. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी और मृतक के बीच लंबे समय से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था.
आरोपी को भेजा जेल
मिली जानकारी के मुताबिक, घटना वाली रात दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आरोपी ने सुनसान स्थान पर बसूले से संजय की जांघ पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने दो दिन के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया बसूला और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.
24 जून को मिली सूचना
एसडीओपी संजू चौहान ने बताया कि 24 जून को पुलिस को ग्राम कोटगांव से यह जानकारी मिली थी. कोटवार के माध्यम से डायल 112 पर सूचना दी गई थी कि गांव के निवासी संजय उर्फ जितेंद्र मालवीय की किसी व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया.
आरोपी ने किया कबूल
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एफएसएल टीम को भी मौके पर भेजा गया. पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने दो स्तरों पर जांच शुरू की. इसके तहत गांव में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को तैनात कर स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई और विधिसम्मत कार्रवाई की गई. जांच के दौरान साक्ष्यों और स्वतंत्र गवाहों से यह जानकारी सामने आई कि रात के समय मृतक संजय मालवीय का अपने जीजा रामश्याम मालवीय से विवाद हुआ था. इस आधार पर संदेह के चलते आरोपी को थाने बुलाकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया.
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