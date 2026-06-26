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नर्मदापुरम मर्डर केस में बड़ा खुलासा, जमीन विवाद में जीजा ने की साले की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Narmadapuram Crime News: नर्मदापुरम पुलिस ने मर्डर मामले में सिर्फ दो दिन में पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं.

Written ByAbhishek GourEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 26, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:06 PM IST
नर्मदापुरम मर्डर केस में बड़ा खुलासा, जमीन विवाद में जीजा ने की साले की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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