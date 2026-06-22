सड़क खुदाई के दौरान मिले ब्रिटिश काल के सिक्के

दरअसल, केसला में सड़क की खुदाई के दौरान पुराने सिक्के मिलने की खबर तेजी से फैल गई. जल्द ही पूरे इलाके में यह चर्चा होने लगी कि बड़ी संख्या में प्राचीन सिक्के मिले हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि कई लोगों को ये पुराने सिक्के मिले हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस के अनुसार अब तक तीन सिक्के बरामद किए गए हैं. बताया जा रहा है कि एक सिक्का 1907 का है, जबकि बाकी दो 1940 के हैं. इस खोज ने लोगों में उत्सुकता जगा दी है और वे सोच रहे हैं कि ये सिक्के जमीन के नीचे कैसे पहुंचे और क्या वहां कोई प्राचीन खजाना छिपा हो सकता है.