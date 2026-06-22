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Narmadapuram News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के केसला में सड़क की खुदाई के दौरान पुराने सिक्के मिलने की खबरों से हड़कंप मच गया. यहां बड़ी संख्या में प्राचीन सिक्के मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस को अब तक सिर्फ तीन सिक्के ही मिले हैं. इनमें 1907 और 1940 के ब्रिटिश-कालीन सिक्के शामिल हैं. अब पूरे मामले की जांच की जा रही है.
सड़क खुदाई के दौरान मिले ब्रिटिश काल के सिक्के
दरअसल, केसला में सड़क की खुदाई के दौरान पुराने सिक्के मिलने की खबर तेजी से फैल गई. जल्द ही पूरे इलाके में यह चर्चा होने लगी कि बड़ी संख्या में प्राचीन सिक्के मिले हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि कई लोगों को ये पुराने सिक्के मिले हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस के अनुसार अब तक तीन सिक्के बरामद किए गए हैं. बताया जा रहा है कि एक सिक्का 1907 का है, जबकि बाकी दो 1940 के हैं. इस खोज ने लोगों में उत्सुकता जगा दी है और वे सोच रहे हैं कि ये सिक्के जमीन के नीचे कैसे पहुंचे और क्या वहां कोई प्राचीन खजाना छिपा हो सकता है.
जॉर्ज षष्ठम की तस्वीर वाले सिक्के ने खींचा लोगों का ध्यान
सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली चीज ब्रिटिश भारत के दौर का एक रुपये का सिक्का है. इस पर ब्रिटिश शासक जॉर्ज षष्ठम की तस्वीर और GEORGE VI KING EMPEROR लिखा हुआ है. सिक्के के दूसरी तरफ ONE RUPEE INDIA 1940 लिखा है. यह सिक्का उस दौर की याद दिलाता है जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की उथल-पुथल से जूझ रही थी.
ASI को भेजे जाएंगे सिक्के
पुलिस ने मिले हुए सिक्कों को जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) भेजने की तैयारी शुरू कर दी है. अब सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं ताकि सिक्कों के महत्व और उस जगह से मिले सिक्कों की सही संख्या का पता चल सके. फिलहाल केसला में इन प्राचीन सिक्कों का मिलना लोगों के बीच काफी उत्सुकता का विषय बन गया है. इस रहस्य का खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा.
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