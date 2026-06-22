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नर्मदापुरम में मिला इतिहास का खजाना? सड़क खुदाई में निकले ब्रिटिश काल के सिक्के, इलाके में मचा हड़कंप

Narmadapuram News: नर्मदापुरम जिले के केसला में सड़क की खुदाई के दौरान ब्रिटिश काल के पुराने सिक्के मिलने से हलचल मच गई है. इनमें 1907 का एक और 1940 के दो सिक्के शामिल हैं, जिन पर किंग जॉर्ज षष्ठम की तस्वीर और 'किंग एम्परर' लिखा हुआ है.

Written ByAbhishek GourEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 22, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:04 PM IST
नर्मदापुरम में मिला इतिहास का खजाना? सड़क खुदाई में निकले ब्रिटिश काल के सिक्के, इलाके में मचा हड़कंप

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Abhishek Gour

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अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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