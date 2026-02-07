MP के इटारसी में बड़ा हादसा, रेलिंग तोड़कर नहर में गिरी कार, तीन लोगों की मौत

MP News: नर्मदापुरम जिले में आने वाले इटारसी के पथरोटा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात में एक बड़ी घटना हुई है, यहां पर एक कार रेलिंग तोड़कर सीधे नहर में गिर गई. जहां 3 से 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि अब तक कार सवारों की मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन रात होने की वजह से तुरंत ही एसडीआरएफ को बुलाया गया, जहां रात में 1 बजे से ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, जहां सुबह के वक्त कार मिली है, जिसमें बैठे तीनों लोगों की मौत हो गई.

गहरी है नहर

पुलिस ने बताया कि घटना रात 12 बजे की बताई जा रही है, जहां तीन से चार लोगों की कार में सवार होने की जानकारी मिली है, जो सीधे नहर के पुल से टकराकर रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी. नहर काफी ज्यादा गहरी बताई जा रही है, जिसके चलते एसडीआरएफ की टीम लगातार कई घंटे से ऑपरेशन चला रही थी.

मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि कार ने जब रेलिंग तोड़ी तब तेज आवाज आई थी. जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो रेलिंग टूटी थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में और लोग जमा हो गए और तुरंत ही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. 3 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद कार को निकाला गया, लेकिन उसमें बैठे लोगों को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि नहर गहरी थी और रात का वक्त था, ऐसे में दिक्कत हो रही थी. पुलिस का कहना है कि युवकों ने कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कार लॉक हो गई थी.

बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले में नर्मदापुरम से एक विशेष बचाव दल को बुलाया था, जो रात से ही लोगों को खोजने में जुट गया था. वहीं सुरक्षा की दृष्टि से एहतियातन नहर के आसपास के क्षेत्र में भी घेराबंदी कर दी गई थी और उसे सुरक्षित किया गया है, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान की जा रही है.

