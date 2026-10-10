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दमोह में मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकना पड़ा भारी! कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ केस

Damoh News: दमोह जिले के हटा शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वोट चोरी के विरोध में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका था. पुतला छीनने की कोशिश के दौरान हटा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी सुधीर बेगी के हाथ जल गए.

Written ByMahendra DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Oct 10, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Oct 10, 2026, 09:53 AM IST
दमोह में मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकना पड़ा भारी! कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ केस

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