दमोह में मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकना पड़ा भारी! कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ केस

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ मुकदमा

दरअसल, वोट चोरी के मुद्दे पर देश भर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच हटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका. पुलिस ने जब देखा कि अचानक कांग्रेसी जलता हुआ पुतला लेकर आए तो उन्होंने रोकने की कोशिश की और इस टीम में थाना प्रभारी भी शामिल थे. लोगों से जलता पुतला छीनने के दौरान थाना प्रभारी सुधीर बेगी भी झुलस गए, उनके हाथों में लपटें लगी और वो मामूली जल गए. इसके बाद SHO ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. शिकायत में किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि 10 से 15 अज्ञात लोगों के समूह को आरोपी बनाया गया है, और पुलिस ने कहा है कि आरोपियों की पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की जाएगी.