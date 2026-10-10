दमोह में मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकना पड़ा भारी! कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ केस

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मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा शहर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया. देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के तहत, कांग्रेस ने हटा में सड़कों पर उतरकर विरोध स्वरूप पुतला जलाया. हालांकि, यह राजनीतिक प्रदर्शन अब एक आपराधिक मामले में बदल गया है, और शिकायतकर्ता कोई और नहीं, बल्कि हटा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी हैं.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ मुकदमा
दरअसल, वोट चोरी के मुद्दे पर देश भर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच हटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका. पुलिस ने जब देखा कि अचानक कांग्रेसी जलता हुआ पुतला लेकर आए तो उन्होंने रोकने की कोशिश की और इस टीम में थाना प्रभारी भी शामिल थे. लोगों से जलता पुतला छीनने के दौरान थाना प्रभारी सुधीर बेगी भी झुलस गए, उनके हाथों में लपटें लगी और वो मामूली जल गए. इसके बाद SHO ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. शिकायत में किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि 10 से 15 अज्ञात लोगों के समूह को आरोपी बनाया गया है, और पुलिस ने कहा है कि आरोपियों की पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की जाएगी.
सागर में मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग
इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के तहत मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर 'वोट की चोरी' और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया. मुख्य चुनाव आयुक्त के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आयोग निष्पक्ष रूप से काम करने में विफल रहा है. राज्य भर में चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर विपक्ष का आक्रोश बढ़ता जा रहा है.
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