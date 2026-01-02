Advertisement
अंधविश्वास की आग में जली इंसानियत, झाड़-फूंक के शक में चंदन की हत्या, शव और बाइक तक जला डाली

Chandan Nagwanshi Murder Case: माखननगर के ग्राम जाबली में 20 वर्षीय चंदन नागवंशी की हत्या झाड़फूंक और अंधविश्वास के शक में हुई. चार आरोपियों को गिरफ्तार कर शव और मोटरसाइकिल बरामद किए गए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:34 PM IST
Narmadapuram Crime News: नर्मदापुरम जिले के माखननगर थाना क्षेत्र के ग्राम जाबली में 20 वर्षीय युवक चंदन नागवंशी की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. शुरुआत में यह मामला गुमशुदगी का लगा, लेकिन पुलिस जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, सच्चाई सामने आती चली गई. यह कोई प्रेम प्रसंग या आपसी रंजिश का मामला नहीं था, बल्कि अंधविश्वास और झाड़-फूंक के शक में की गई निर्मम हत्या थी. आरोपियों ने पुलिस और परिजनों को गुमराह करने के लिए कहानी गढ़ी कि चंदन बुधनी में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ ने इस झूठ को पूरी तरह उजागर कर दिया.

पूरा मामला 24 दिसंबर को सामने आया, जब चंदन की बहन रेखा पगारे ने माखननगर थाने में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. परिजनों ने बताया कि चंदन 23 दिसंबर की सुबह मोटरसाइकिल से घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपियों ने अफवाह फैलाई कि चंदन बुधनी गया है. इसी दौरान इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें चंदन चार युवकों के साथ जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन लौटते समय वह उनके साथ नहीं था. यहीं से पुलिस को शक हुआ और सख्त पूछताछ में पूरी साजिश सामने आ गई.

चंदन के परिवार पर शक
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी सुशील नागवंशी की मां की मौत 29 नवंबर 2025 को हुई थी. इसके बाद झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र के दौरान कुछ लोगों ने चंदन के परिवार पर शक जताया. इसी अंधविश्वास ने आरोपी के मन में बदले की भावना भर दी. योजना के तहत चंदन को पार्टी का झांसा देकर बुलाया गया और बुधनी के मिडघाट इलाके के जंगल में ले जाकर शराब पिलाई गई. वहां उसे जमीन पर गिराकर पत्थर से सिर पर वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. सबूत मिटाने के लिए शव और मोटरसाइकिल को भी जलाने का प्रयास किया गया.

हत्या का मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर जला हुआ शव और मोटरसाइकिल बरामद की, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया. इस सनसनीखेज हत्याकांड में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी सुशील नागवंशी, साहिल तेकाम और दो विधि-विरोधी बालक शामिल हैं. पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन और चांदी की चैन भी जब्त की है. एसपी साई कृष्ण थोटा के अनुसार, शुरू में पुलिस को जानबूझकर गुमराह किया गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों से सच सामने आ गया. यह घटना समाज में फैले अंधविश्वास की खतरनाक तस्वीर पेश करती है. रिपोर्टः अभिषेक गौर, नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

Chandan Nagwanshi Murder Case

