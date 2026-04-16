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लाड़ली बहनों के बहाने कांग्रेस पर बरसे सीएम, सिवनी मालवा में ₹1000 करोड़ से ज्यादा की दी सौगात

CM Mohan Yadav News: सीएम मोहन यादव ने सिवनी मालवा में ₹972 करोड़ के हाईवे सहित ₹106 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है. उन्होंने भव्य रोड शो के बाद उन्होंने लाड़ली बहना योजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस ने तो 5 रुपये भी नहीं दिए.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 16, 2026, 11:52 PM IST
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Narmadapuram CM News
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Narmadapuram CM News: सीएम मोहन यादव नर्मदापुरम के सिवनी मालवा पहुंचे. जहां उन्होंने लगभग 2 बजे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए. सिवनी मालवा में सीएम ने नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया. नर्मदापुरम से टिमरनी मार्ग की लंबाई 72.18 किलोमीटर है तथा इसकी लागत 972.16 करोड़ रुपए बताई जा रही है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर में पूजन-अर्चन कर रोड शो किया. रोड शो के दौरान सीएम ने सिवनी मालवा के नागरिकों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया.

सीएम का रोड शो रेंज ऑफिस चौराहा से शुरू होकर सराफा बाजार, गांधी चौक, जय स्तंभ चौक होते हुए पुराना बस स्टैंड पर समाप्त हुआ. इसके बाद सीएम ने सिवनी मालवा कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में 106.34 करोड़ के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया. इनमें 48.65 करोड़ के 45 कार्यों का लोकार्पण तथा 57.69 करोड़ के 51 कार्यों का भूमि पूजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया.

कांग्रेस पर क्या बोले सीएम?
सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि प्रभु राम के मामले को कांग्रेस ने झगड़े का विषय बनाया. सीएम ने कहा कि राम मंदिर पूजन में सभी मौजूद थे, केवल कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़कर. सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को लज्जित किया है. नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर सीएम ने कहा कि इससे लोकसभा और विधानसभा में बहनों को स्थान मिलेगा. बीजेपी ने बहनों को 50 प्रतिशत अधिकार दिया है. लाड़ली बहना योजना हमने चालू की, कांग्रेस बस इसका विरोध करती है, उसने 5 रुपये की सहायता तक बहनों को नहीं दी. सीएम ने कहा कि हमने लाड़ली बहना की 35वीं किस्त खातों में डाल दी है और भाई-बहन के रिश्ते को निभाएंगे, जितना बनेगा उतना करेंगे.

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