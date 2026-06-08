राज्य चुनें
Pre Monsoon Rains Destroy Moong Crop: नर्मदापुरम जिले में प्री-मानसून की दस्तक किसानों के लिए राहत नहीं, बल्कि नई मुसीबत बनकर सामने आई है. एक तरफ लगातार हो रही रुक-रुक कर बारिश और तेज हवाओं ने खेतों में तैयार खड़ी मूंग की फसल को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया है, तो दूसरी तरफ सरकार की मूंग खरीदी पर 25 प्रतिशत की सीमा ने किसानों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है. नर्मदापुरम समेत जिले के आसपास के क्षेत्र में किसान अब मौसम और व्यवस्था, दोनों से जंग लड़ते नजर आ रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि खेतों में पानी और कीचड़ भर जाने से हार्वेस्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत कृषि उपकरण भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कटाई का काम पूरी तरह प्रभावित हो रहा है.
खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी मूंग की फसल भीगी
पिछले एक सप्ताह से जिले के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. बारिश और तेज हवाओं के कारण खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी मूंग की फसल भीग रही है. कई जगह फसल जमीन पर गिर गई है, जिससे कटाई में दिक्कतें बढ़ गई हैं. किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहा तो दानों की चमक और गुणवत्ता प्रभावित होगी,जिससे बाजार में कीमत भी कम मिल सकती है.
किसानों पर दोहरी मार
मौसम की मार झेल रहे किसानों को सरकारी खरीदी नीति भी परेशान कर रही है. किसानों का कहना है कि गिरदावरी और पंजीयन के बाद केवल 25 फीसदी मूंग की खरीदी की सीमा तय कर दी गई है. ऐसे में बाकी उपज को बाजार में कम दाम पर बेचना पड़ सकता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा.
ध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट