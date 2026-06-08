Pre Monsoon Rains Destroy Moong Crop: नर्मदापुरम जिले में प्री-मानसून की दस्तक किसानों के लिए राहत नहीं, बल्कि नई मुसीबत बनकर सामने आई है. एक तरफ लगातार हो रही रुक-रुक कर बारिश और तेज हवाओं ने खेतों में तैयार खड़ी मूंग की फसल को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया है, तो दूसरी तरफ सरकार की मूंग खरीदी पर 25 प्रतिशत की सीमा ने किसानों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है. नर्मदापुरम समेत जिले के आसपास के क्षेत्र में किसान अब मौसम और व्यवस्था, दोनों से जंग लड़ते नजर आ रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि खेतों में पानी और कीचड़ भर जाने से हार्वेस्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत कृषि उपकरण भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कटाई का काम पूरी तरह प्रभावित हो रहा है.