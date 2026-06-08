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नर्मदापुरम में मूंग किसानों पर दोहरी मार, प्री-मानसून बारिश से फसल को नुकसान, 25% खरीदी नियम ने बढ़ाई आफत

Pre Monsoon Rains Destroy Moong Crop: नर्मदापुरम में प्री मानसून बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. लगातार बारिश और तेज हवाओं से मूंग की फसल को नुकसान का खतरा है, जबकि खेतों में पानी भरने से कटाई का काम प्रभावित हो रहा है.

Written ByAbhishek GourEdited By:Pooja
Published: Jun 08, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:21 PM IST
नर्मदापुरम में मूंग किसानों पर दोहरी मार, प्री-मानसून बारिश से फसल को नुकसान, 25% खरीदी नियम ने बढ़ाई आफत

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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