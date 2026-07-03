स्कूल में जमीन पर लेटा मिला नशेड़ी शिक्षक...बच्चों से करवाए जूते साफ, वीडियो के बाद मचा बवाल

पुलिस कार्रवाई कर रही है

उन्होंने कहा कि "पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं विभागीय स्तर पर उनके निलंबन का प्रस्ताव जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को भेज दिया गया है, क्योंकि वह जनजातीय कार्य विभाग के कर्मचारी हैं. उनके निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और दोपहर तक निलंबन आदेश जारी होने की संभावना है. यह शिक्षक गोपाल गिरी गोस्वामी हैं. जांच में यह सामने आया है कि उन्हें शराब पीने की लत है और वे अक्सर शराब के नशे में स्कूल पहुंचते थे. ग्रामीणों की शिकायत मिलने के बाद हमने जनशिक्षक से भी जांच कराई, जिसके आधार पर उनका निलंबन प्रस्तावित किया गया है."