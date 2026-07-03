स्कूल में जमीन पर लेटा मिला नशेड़ी शिक्षक...बच्चों से करवाए जूते साफ, वीडियो के बाद मचा बवाल

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Narmadapuram School Teacher News: नर्मदापुरम जिले के केसला विकासखंड के रतिबंदर गांव के प्राथमिक विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक शिक्षक पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा करने का आरोप लगा. आरोप है कि शिक्षक ने आदिवासी बच्चों से अभद्र व्यवहार किया, अपशब्द कहे और उनसे अपने जूते तक साफ कराए. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया.
आरोप है कि शिक्षक गोपाल गिरी गोस्वामी नशे की हालत में स्कूल पहुंचे और कक्षा में फर्श पर लेट गए. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक स्कूल पहुंच गए. बच्चों से घटना की जानकारी लेने के बाद सभी ने शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और केसला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. परिजनों का आरोप है कि शिक्षक लंबे समय से शराब पीकर स्कूल आता था और बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करता था. वायरल वीडियो में शिक्षक स्कूल के अंदर फर्श पर लेटे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में ग्रामीण और परिजन उनसे सवाल-जवाब करते नजर आ रहे हैं.
ग्रामीणों ने दे दी चेतावनी
ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, वायरल वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.
मेडिकल परीक्षण करवाया
वहीं डीपीसी डॉ. राजेश जयसवाल ने बताया, "हमें ग्रामीणजनों और मीडिया के माध्यम से इस घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही हमने तत्काल बीआरसी और जनशिक्षकों को मौके पर भेजा. वहां पहुंचकर पंचनामा तैयार किया गया और ग्रामीणों के बयान लिए गए. इसके बाद संबंधित शिक्षक को थाने पहुंचाया गया और उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया."
पुलिस कार्रवाई कर रही है
उन्होंने कहा कि "पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं विभागीय स्तर पर उनके निलंबन का प्रस्ताव जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को भेज दिया गया है, क्योंकि वह जनजातीय कार्य विभाग के कर्मचारी हैं. उनके निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और दोपहर तक निलंबन आदेश जारी होने की संभावना है. यह शिक्षक गोपाल गिरी गोस्वामी हैं. जांच में यह सामने आया है कि उन्हें शराब पीने की लत है और वे अक्सर शराब के नशे में स्कूल पहुंचते थे. ग्रामीणों की शिकायत मिलने के बाद हमने जनशिक्षक से भी जांच कराई, जिसके आधार पर उनका निलंबन प्रस्तावित किया गया है."
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