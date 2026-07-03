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स्कूल में जमीन पर लेटा मिला नशेड़ी शिक्षक...बच्चों से करवाए जूते साफ, वीडियो के बाद मचा बवाल

Narmadapuram News: नर्मदापुरम के रतिबंदर प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर बच्चों से अभद्रता और जूते साफ कराने का आरोप लगा है. वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, जबकि शिक्षा विभाग ने निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written ByAbhishek GourEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 03, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:37 PM IST
स्कूल में जमीन पर लेटा मिला नशेड़ी शिक्षक...बच्चों से करवाए जूते साफ, वीडियो के बाद मचा बवाल
Image Credit: Narmadapuram NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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