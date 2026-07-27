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'मूंग खरीद लो साहब...', SP के पैरों में गिरकर फूट-फूटकर रोया किसान, अधिकारी ने गले लगाकर बंधाया ढांढस

Narmadapuram Farmer News: नर्मदापुरम में 100 प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच एक किसान पुलिस अधिकारियों के पैरों में गिरकर रो पड़ा. पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा एस. थोटा ने उसे गले लगाकर ढांढस बंधाया. इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByAbhishek GourEdited ByManish kushawah
Published: Jul 27, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:01 PM IST
'मूंग खरीद लो साहब...', SP के पैरों में गिरकर फूट-फूटकर रोया किसान, अधिकारी ने गले लगाकर बंधाया ढांढस
Image Credit: ZEE MEDIA

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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