'मूंग खरीद लो साहब...', SP के पैरों में गिरकर फूट-फूटकर रोया किसान, अधिकारी ने गले लगाकर बंधाया ढांढस

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Narmadapuram Moong Procurement News: नर्मदापुरम में 100 प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग को लेकर भोपाल कूच कर रहे किसानों को सोमवार सुबह प्रशासन ने कई स्थानों पर रोक दिया. किसानों के मार्च को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही मोर्चाबंदी कर रखी थी. प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में किसान अपनी मांग को लेकर डटे रहे. इसी दौरान वहां एक ऐसा भावुक दृश्य सामने आया, जिसने मौजूद पुलिसकर्मियों, किसानों और आसपास खड़े लोगों को भी भावुक कर दिया. मौके पर कुछ देर के लिए माहौल पूरी तरह संवेदनशील हो गया.
प्रदर्शन के बीच एक किसान अचानक भावुक होकर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा और रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा. किसान की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह हाथ जोड़कर बार-बार सिर्फ एक ही गुहार लगा रहा था कि हमारी बात मान लो, मूंग खरीद लो. किसान की बेबसी और दर्द देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं. कुछ देर तक प्रदर्शन स्थल पर हर किसी की नजर इसी भावुक दृश्य पर टिकी रही.
दोनों के बीच हुई बात
मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा एस. थोटा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत किसान को उठाया और उसे गले लगाकर ढांढस बंधाया. उन्होंने किसान को शांत कराया, उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया कि उसकी भावनाओं और मांग को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा. दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई. पुलिस अधीक्षक के इस व्यवहार से वहां मौजूद किसानों और लोगों के बीच भी सकारात्मक संदेश देखने को मिला.
वीडियो हो रहा वायरल
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा एस. थोटा के मानवीय व्यवहार और संवेदनशीलता की जमकर सराहना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे किसान और पुलिस के बीच भरोसे, संवाद और मानवीय रिश्तों की मिसाल बताया है. प्रदर्शन के बीच सामने आया यह भावुक पल अब चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे संवेदनशील प्रशासनिक रवैये के उदाहरण के रूप में देख रहे हैं.
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