'मूंग खरीद लो साहब...', SP के पैरों में गिरकर फूट-फूटकर रोया किसान, अधिकारी ने गले लगाकर बंधाया ढांढस

Narmadapuram Moong Procurement News: नर्मदापुरम में 100 प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग को लेकर भोपाल कूच कर रहे किसानों को सोमवार सुबह प्रशासन ने कई स्थानों पर रोक दिया. किसानों के मार्च को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही मोर्चाबंदी कर रखी थी. प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में किसान अपनी मांग को लेकर डटे रहे. इसी दौरान वहां एक ऐसा भावुक दृश्य सामने आया, जिसने मौजूद पुलिसकर्मियों, किसानों और आसपास खड़े लोगों को भी भावुक कर दिया. मौके पर कुछ देर के लिए माहौल पूरी तरह संवेदनशील हो गया.