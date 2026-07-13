मूंग बना दूल्हा, बाराती बने किसान, 100% खरीदी की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन

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मध्य प्रदेश में मूंग की खरीद को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन नए-नए रूप ले रहा है. नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में भारतीय किसान यूनियन ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक अनोखा प्रदर्शन किया, जिसने सबका ध्यान खींचा. किसानों ने मूंग से भरी बोरी को दूल्हा बनाया, खुद बाराती बने और धरना स्थल से तहसील कार्यालय तक मूंग की बारात निकाल दी. ताली बजाते और नारे लगाते हुए किसानों ने सरकार के सामने अपनी एक ही मांग दोहराई. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के 100 प्रतिशत पर मूंग की खरीद.
100% खरीदी की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन
दरअसल नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में निकली एक अनोखी बारात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई. किसान ही बाराती बने और साथ में मूंग (हरी मूंग की दाल) की एक बोरी ले गए, जिसे दूल्हे की तरह सजाया गया था. विरोध प्रदर्शन वाली जगह से तहसील ऑफिस तक निकली इस बारात के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए तालियां बजाईं और खरीद नीति को किसान-विरोधी बताया. किसानों का आरोप है कि सरकार कुल उपज का सिर्फ 25 प्रतिशत ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद रही है. प्रति एकड़ सिर्फ 1.2 क्विंटल की खरीद सीमा तय होने के कारण, उनकी ज़्यादातर फसल खुले बाजार में बहुत कम कीमतों पर बेची जा रही है. किसानों का कहना है कि जहां MSP ₹8,768 प्रति क्विंटल है, वहीं उन्हें बाजार में सिर्फ ₹6,000 से ₹6,500 प्रति क्विंटल ही मिल रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है.
किसानों ने दी चेतावनी
भारतीय किसान यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 100% खरीद के बारे में जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. किसान नेताओं ने 15 जुलाई को बघवाड़ा गांव में विधायक प्रेमशंकर वर्मा के घर के बाहर सड़क जाम करने का भी ऐलान किया है.
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