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मूंग बना दूल्हा, बाराती बने किसान, 100% खरीदी की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन

नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में भारतीय किसान यूनियन ने मूंग की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के 100% पर करने की मांग को लेकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. किसानों ने मूंग से भरी बोरी को दूल्हा बनाकर 'मूंग की बारात' निकाली और तहसील कार्यालय तक मार्च किया.

Written ByAbhishek GourEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 13, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:02 PM IST
मूंग बना दूल्हा, बाराती बने किसान, 100% खरीदी की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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