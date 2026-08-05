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पंचवैली एक्सप्रेस के AC कोच में लगी आग, धुआं देख मची अफरा- तफरी, इटारसी से पहले रोकी गई ट्रेन

Penchvalley Express Fire: पंचवैली एक्सप्रेस के AC कोच के इलेक्ट्रिकल पैनल में बुधवार तड़के आग लगने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई. घटना सुबह करीब 4 बजे इटारसी से पहले पोलापत्थर रेलवे स्टेशन के पास हुई.

Written ByAbhishek GourEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 05, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:08 AM IST
पंचवैली एक्सप्रेस के AC कोच में लगी आग, धुआं देख मची अफरा- तफरी, इटारसी से पहले रोकी गई ट्रेन

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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