पंचवैली एक्सप्रेस के AC कोच में लगी आग, धुआं देख मची अफरा- तफरी, इटारसी से पहले रोकी गई ट्रेन

धुआं देख मची अफरा-तफरी

यह घटना इटारसी से पहले पोलापत्थर स्टेशन की है. बताया जा रहा है कि ट्रेन नंबर 19344 पेंचवैली एक्सप्रेस भोपाल की ओर जा रही थी. कोच B2 भरा हुआ था और यात्री गहरी नींद में थे, तभी धुएं के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी. चश्मदीदों के अनुसार AC पैनल से धुआं निकल रहा था. इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया. घटना की खबर मिलते ही रेलवे के लगभग 35 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम मौके पर पहुंची. जांच-पड़ताल के बाद टीम ने ट्रेन को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी. सफर कर रहे यात्रियों को दूसरे बोगी में शिफ्ट किया गया. रेलवे ने कहा है कि जो यात्री 3AC के बजाय स्लीपर या दूसरी क्लास में यात्रा करने को मजबूर हुए, उन्हें किराए के अंतर का रिफंड दिया जाएगा. रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है.