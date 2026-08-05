पंचवैली एक्सप्रेस के AC कोच में लगी आग, धुआं देख मची अफरा- तफरी, इटारसी से पहले रोकी गई ट्रेन

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बुधवार तड़के 4:00 बजे करीब इटारसी रेलवे स्टेशन से लगभग छह स्टेशन पहले पोलापत्थर रेलवे स्टेशन के पास पंचवैली एक्सप्रेस के एक AC कोच के इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लग गई. बाथरूम के पास से धुआं निकलता देख एक महिला यात्री ने तुरंत रेलवे कर्मचारियों को इसकी सूचना दी. ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया और आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.
टला बड़ा हादसा
जानकारी के मुताबिक AC कोच में यात्रा कर रहे यात्रियों ने टॉयलेट के पास से धुआं निकलते देखा और तुरंत रेलवे स्टाफ को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलने पर ट्रेन को पोलापत्थर रेलवे स्टेशन पर रोका गया. सुरक्षा उपाय किए गए और आग पर काबू पा लिया गया. इसके बाद ट्रेन को इटारसी रेलवे स्टेशन ले जाया गया, जहां स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा के तौर पर प्रभावित AC कोच को अलग कर दिया. जरूरी जांच और तकनीकी प्रक्रियाओं के बाद ट्रेन लगभग डेढ़ घंटे की देरी से इटारसी स्टेशन से रवाना हुई. एक महिला यात्री की समय पर सतर्कता और रेलवे स्टाफ की त्वरित कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया.
धुआं देख मची अफरा-तफरी
यह घटना इटारसी से पहले पोलापत्थर स्टेशन की है. बताया जा रहा है कि ट्रेन नंबर 19344 पेंचवैली एक्सप्रेस भोपाल की ओर जा रही थी. कोच B2 भरा हुआ था और यात्री गहरी नींद में थे, तभी धुएं के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी. चश्मदीदों के अनुसार AC पैनल से धुआं निकल रहा था. इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया. घटना की खबर मिलते ही रेलवे के लगभग 35 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम मौके पर पहुंची. जांच-पड़ताल के बाद टीम ने ट्रेन को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी. सफर कर रहे यात्रियों को दूसरे बोगी में शिफ्ट किया गया. रेलवे ने कहा है कि जो यात्री 3AC के बजाय स्लीपर या दूसरी क्लास में यात्रा करने को मजबूर हुए, उन्हें किराए के अंतर का रिफंड दिया जाएगा. रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
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