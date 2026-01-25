Advertisement
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद: पूर्व CM ने की निंदा, बोले-यह पूरे सनातन समजा का आपमान है, सख्त कार्रवाई की मांग

Digvijay Singh: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पत्नी के साथ नरसिंहपुर के बरमान घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की. इस दौरान उन्होंने  प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना की निंदा की और इसे सम्पूर्ण सनातन धर्म का अपमान बताया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 25, 2026, 01:00 PM IST
Digvijay Singh: मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पत्नी के साथ नरसिंहपुर के बरमान घाट पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा की विधिवत पूजा-अर्चना कर आरती की. इस दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे. दिग्विजय सिंह ने नर्मदा जयंती की शुभकामनाएं देते हुए माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना की घोर निंदा करते हुए इसे सम्पूर्ण सनातन धर्म का अपमान बताया. 

दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक संत का अपमान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा घटना है, जो पूरे सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है. पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सनातन परंपरा में संतों और धार्मिक धर्मगुरुओं का हमेशा सम्मान किया जाता रहा है. ऐसे काम समाज में गलत संदेश देते हैं. उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस घटना को गंभीरता से लेने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है.

पुलिस ने रोक था अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की यात्रा  

बता दें कि,  प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी में बैठकर स्नान के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया और पैदल चलने को कहा. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके शिष्यों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. इस घटना से नाराज होकर शंकराचार्य ने माघ मेला इलाके में अपने कैंप के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.

अविमुक्तेश्वरानंद ने धरने पर बैठे
इस मामले में प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को 48 घंटे के अंदर दो नोटिस जारी किए. पहले नोटिस में शंकराचार्य की उपाधि के इस्तेमाल के बारे में सफाई मांगी गई थी, जबकि दूसरे में मौनी अमावस्या के दौरान हुए विवाद पर जवाब मांगा गया था. नोटिस में माघ मेले से बैन करने की चेतावनी भी शामिल थी. अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बाद में दोनों नोटिस के जवाब प्रशासन को भेज दिए. तब से राजनीतिक पार्टियां भी इस मामले में शामिल हो गई हैं.

