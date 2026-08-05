Add Zee Business As A Preferred Source
App

खाना खाने गया था दुकानदार...बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसी महिला, गहनों से भरा ट्रे लेकर हुई फरार

नर्मदापुरम के इटारसी में एक ज्वेलरी शॉप से अज्ञात महिला करीब 30 ग्राम सोने के आभूषणों से भरा ट्रे लेकर फरार हो गई. दुकान का सीसीटीवी खराब होने के कारण घटना रिकॉर्ड नहीं हो सकी, जबकि आसपास के कैमरों में महिला बुर्का पहनकर जाती दिखाई दे रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByAbhishek GourEdited ByPooja
Published: Aug 05, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:59 PM IST
खाना खाने गया था दुकानदार...बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसी महिला, गहनों से भरा ट्रे लेकर हुई फरार

About the Author

Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बालाघाट में बड़ी लूट: सराफा व्यापारी से 2 करोड़ के सोने-चांदी के जेवरात लूटे
2
3
4
5