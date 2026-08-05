खाना खाने गया था दुकानदार...बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसी महिला, गहनों से भरा ट्रे लेकर हुई फरार

नर्मदापुरम के इटारसी में सराफा बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक अज्ञात महिला दुकान के काउंटर से सोने के आभूषणों से भरी ट्रे लेकर फरार हो गई. ट्रे में करीब 30 ग्राम सोने के आभूषण रखे थे, जिनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. हैरानी की बात यह है कि दुकान का सीसीटीवी कैमरा खराब मिला, जिसके कारण घटना की सीधी फुटेज नहीं मिल सकी. हालांकि, आसपास की दुकान के कैमरे में महिला बुर्का पहनकर जाते हुए दिखाई दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे अन्य कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं.