खाना खाने गया था दुकानदार...बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसी महिला, गहनों से भरा ट्रे लेकर हुई फरार

राज्य चुनें
नर्मदापुरम के इटारसी में सराफा बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक अज्ञात महिला दुकान के काउंटर से सोने के आभूषणों से भरी ट्रे लेकर फरार हो गई. ट्रे में करीब 30 ग्राम सोने के आभूषण रखे थे, जिनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. हैरानी की बात यह है कि दुकान का सीसीटीवी कैमरा खराब मिला, जिसके कारण घटना की सीधी फुटेज नहीं मिल सकी. हालांकि, आसपास की दुकान के कैमरे में महिला बुर्का पहनकर जाते हुए दिखाई दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे अन्य कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक, यह घटना इटारसी के सराफा बाजार स्थित भोला ज्वेलर्स की है. दुकान संचालक प्रदीप भोला ने बताया कि दोपहर के समय वह दुकान पर अकेले थे. खाना खाने जाने से पहले उन्होंने पड़ोसी दुकानदार को दुकान पर नजर रखने के लिए कहा था. इसी दौरान एक महिला दुकान में पहुंची और कुछ देर तक काउंटर के पास बैठी रही. मौका पाकर महिला ने काउंटर में रखी सोने के आभूषणों से भरी ट्रे उठाई और वहां से निकल गई. आसपास मौजूद लोगों को कुछ समझ आता, इससे पहले ही महिला फरार हो चुकी थी.
गहनों से भरा ट्रे लेकर फरार हुई महिला
दुकानदार प्रदीप भोला के अनुसार, चोरी गई ट्रे में 6 मंगलसूत्र और 4 जोड़ी टॉप्स रखे हुए थे, जिनका वजन करीब 25 से 30 ग्राम बताया जा रहा है. आभूषणों की अनुमानित कीमत 3 से 4 लाख रुपये के बीच है. घटना के बाद जब दुकान का सीसीटीवी चेक किया गया तो कैमरा खराब मिला. इसके बाद पुलिस ने आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है, ताकि आरोपी महिला की पहचान की जा सके.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट